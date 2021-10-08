Субмарина США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море – СМИ

Подводная лодка Connecticut США столкнулся с неизвестным объектом в Южно-Китайском море.

Источник: CNN

Детали: Как сообщается, в результате аварии пострадали несколько моряков, находившихся на борту субмарины.

Согласно заявлению Тихоокеанского флота США, ни одна из травм не представляла опасности для жизни. Пока неизвестно, что могло стать причиной аварии.

"Подводная лодка остается в безопасном и стабильном состоянии. Атомная и космические установки Connecticut не пострадали и остаются в рабочем состоянии, – говорится в сообщении Тихоокеанского флота. – Инцидент будет расследоваться".

Инцидент произошел во время обострения отношений между США и Китаем на фоне вторжения китайских боевых самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Напомним: