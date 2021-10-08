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Байден продлил санкции против Турции за военную операцию в Сирии

Пятница, 8 октября 2021, 07:02
Байден продлил санкции против Турции за военную операцию в Сирии
Фото: br.usembassy.gov

Президент Штатов Джо Байден продлил на год действие указа о санкциях в отношении Анкары, который был подписан в 2019 году через турецкую военную операцию в Сирии.

Источник: Белый дом

Дословно: "Ситуация в Сирии и в отношении нее и, в частности, действия правительства Турции в отношении проведении военного наступления на северо-восток Сирии, подрывают кампанию по разгрому Исламского государства Ирака и Сирии, или ИГИЛ, угрожают мирному населению и еще больше угрожают подрывом мира, безопасности и стабильности в регионе и продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

"По этой причине национальная чрезвычайная ситуация, объявленная в указе от 14 октября 2019 года, должна продолжать действовать и после 14 октября 2021".

Детали: Поэтому Джо Байден продлил на 1 год действие национальной чрезвычайной ситуации, объявленной в указе о ситуации в Сирии и в связи с ней.

Напомним: В Государственном департаменте США считают, что турецкое Управление оборонной промышленности (SSB) заслуживает санкций за сделки с российским оборонным сектором.

Украинская правда

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Темы: СШАТурциясанкции
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