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На выходных будет сухо и до +15°

Пятница, 8 октября 2021, 09:36
На выходных будет сухо и до +15°
Фото unsplash.com

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая прохладная погода, ночью прогнозируют небольшой морозец, а днем местами – до +15°.

Источник: "Укринформ" с ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 9-10 октября ожидается переменная облачность, без осадков, ночью от 4° тепла до 1° мороза, на юге страны 2-7° тепла, днем +10-15°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в субботу и воскресенье без осадков, ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 10-15° тепла.

11 октября в Украине будет преобладать сухая погода, только ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных областях ожидают дожди. Ночью прогнозируют от 4° тепла до 1° мороза, на Закарпатье и Прикарпатье 1-6° тепла, днем 9-15° тепла, в южной части ночью 1-7° тепла, днем +11-16°.

12 октября ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем почти по всей Украине, кроме восточной части, ожидаются дожди. Температура ночью 1-7° тепла, на юге страны до +9°, днем +9-15°, на юге и востоке страны до +18°.

В Карпатах ночью дождь с мокрым снегом, около 0°, днем дождь, 3-8° тепла.

В столице 11 октября без осадков, днем 12 октября возможен дождь. Температура ночью 11 октября от 4° тепла до 1° мороза, 12 октября 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

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Темы: погода
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