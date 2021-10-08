Зеленский помиловал 31 осужденного защитника Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины.

Источник: Офис президента

Детали: Отмечается, что по инициативе консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины комиссия при президенте Украины по вопросам помилования рекомендовала главе государства освободить или частично уменьшить срок наказания для 31 осужденного военного.

Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, лица осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещение причиненных убытков и устранение причиненного вреда, мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств, согласно с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Зеленский поддержал предложение комиссии и подписал указ о помиловании этих осужденных.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, такое отдельное представление о помиловании военных сделано впервые в новейшей истории Украины. При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.

Председатель комиссии по вопросам помилования Андрей Гота говорит, что при рассмотрении дел были отобраны лица, не совершавшие тяжких преступлений. Гота заметил, что помилование, в частности, не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также не рассматриваются дела осужденных за убийство.

Председатель комиссии отметил, что с освобожденными от наказания лицами будет общаться психолог, который будет работать над их боевыми травмами и помогать социализироваться.

Запланированы дальнейшие встречи председателя совета с заключенными защитниками и изучение их дел. К концу года представители комиссии планируют посетить еще около сотни мест лишения свободы.

Комиссия будет рассматривать вопрос о помиловании не только в отношении ветеранов. Перед ней была поставлена ​​задача не ждать прошений о помиловании, а самостоятельно искать представителей уязвимых категорий среди осужденных: несовершеннолетних, женщин с детьми, людей с инвалидностью, детально изучать каждое дело. Сейчас в работе - рассмотрение прошений о помиловании в отношении осужденных несовершеннолетних, отмечают в ОП.