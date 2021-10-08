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Разумков хочет работать в комитете по вопросам свободы слова

Пятница, 8 октября 2021, 11:05
Разумков хочет работать в комитете по вопросам свободы слова
Фото с сайта ВР

Внефракционный нардеп Дмитрий Разумков, которого 7 октября отозвали с должности председателя Верховной Рады, планирует войти в состав парламентского комитета по вопросам свободы слова.

Источник: комментарий Разумкова "Интерфакс-Украина" в ответ на вопрос, членом которого комитета он хотел бы стать

Прямая речь депутата: "По вопросам свободы слова".

Детали: В то же время Разумков уточнил, что пока не подавался ни в один комитет.

Предыстория:

  • Верховная Рада 7 октября отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.

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Темы: Разумков ДмитрийВерховная Радакомитетысвобода слова
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