Разумков хочет работать в комитете по вопросам свободы слова
Пятница, 8 октября 2021, 11:05
Внефракционный нардеп Дмитрий Разумков, которого 7 октября отозвали с должности председателя Верховной Рады, планирует войти в состав парламентского комитета по вопросам свободы слова.
Источник: комментарий Разумкова "Интерфакс-Украина" в ответ на вопрос, членом которого комитета он хотел бы стать
Прямая речь депутата: "По вопросам свободы слова".
Детали: В то же время Разумков уточнил, что пока не подавался ни в один комитет.
Предыстория:
- Верховная Рада 7 октября отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.