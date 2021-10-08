Разумков хочет работать в комитете по вопросам свободы слова

Внефракционный нардеп Дмитрий Разумков, которого 7 октября отозвали с должности председателя Верховной Рады, планирует войти в состав парламентского комитета по вопросам свободы слова.

Источник: комментарий Разумкова "Интерфакс-Украина" в ответ на вопрос, членом которого комитета он хотел бы стать

Прямая речь депутата: "По вопросам свободы слова".

Детали: В то же время Разумков уточнил, что пока не подавался ни в один комитет.

Предыстория: