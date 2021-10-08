В "оранжевой" зоне уже 13 областей
Пятница, 8 октября 2021, 12:23
Уже 13 областей Украины перешли в "оранжевую" зону эпидемической опасности по состоянию на 8 октября. В перечень регионов, где превышен уровень заболеваемости Covid-19, добавилась Тернопольская область.
Источник: МОЗ
Детали: В "оранжевую" зону попали Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.
Остальные области находятся в "желтой" зоне.
Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской (742 на 100 000), Черновицкой (738), Харьковской (480) и Сумской (475) областях.
В Киеве уровень заболеваемости Covid – 230 случай на 100 000 человек. Столица – в желтой зоне эпидопасности.
Предыстория:
- По состоянию на 7 октября в "оранжевой зоне" находились 12 областей Украины.
- С 23 сентября по всей территории Украины был введен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, карантин стал жестче.
Украинская правда