В "оранжевой" зоне уже 13 областей

Уже 13 областей Украины перешли в "оранжевую" зону эпидемической опасности по состоянию на 8 октября. В перечень регионов, где превышен уровень заболеваемости Covid-19, добавилась Тернопольская область.

Источник: МОЗ

Детали: В "оранжевую" зону попали Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

Инфографика из сайта МОЗ

Остальные области находятся в "желтой" зоне.

Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской (742 на 100 000), Черновицкой (738), Харьковской (480) и Сумской (475) областях.

В Киеве уровень заболеваемости Covid – 230 случай на 100 000 человек. Столица – в желтой зоне эпидопасности.

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