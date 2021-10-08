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В "оранжевой" зоне уже 13 областей

Пятница, 8 октября 2021, 12:23
Фото tvoemisto.tv

Уже 13 областей Украины перешли в "оранжевую" зону эпидемической опасности по состоянию на 8 октября. В перечень регионов, где превышен уровень заболеваемости Covid-19, добавилась Тернопольская область.

Источник: МОЗ

Детали: В "оранжевую" зону попали Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. 

 
Инфографика из сайта МОЗ

Остальные области находятся в "желтой" зоне.

Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской (742 на 100 000), Черновицкой (738), Харьковской (480) и Сумской (475) областях. 

В Киеве уровень заболеваемости Covid – 230 случай на 100 000 человек. Столица – в желтой зоне эпидопасности.

Предыстория: 

  • По состоянию на 7 октября в "оранжевой зоне" находились 12 областей Украины.
  • С 23 сентября по всей территории Украины был введен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, карантин стал жестче.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантин
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