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Польские пограничники заявили о выстрелах со стороны Беларуси

Пятница, 8 октября 2021, 14:54

Пограничная служба Польши сообщила о выстрелах со стороны Беларуси в сторону польских военных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Патруль белорусских служб совершил выстрелы в сторону бойцов Войска Польского, которые с нами патрулируют границу. Вероятно, они были с применением холостых боеприпасов", - сказала пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска.

"Ни с кем ничего не случилось. Возможно, они намеренно били мимо цели. Таких провокаций становится все больше", - добавила она.

Также польские пограничники сообщили о 523 попытках незаконного пересечения границы 7 ноября. Они задержали 35 нелегальных иммигрантов, все они - граждане Ирака. Остальные попытки удалось предотвратить.

С августа пограничная охрана сорвала около 15 000 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Со 2 сентября в пограничной зоне с Беларусью - в 183 населенных пунктов двух воеводств - действует чрезвычайное положение. Оно было введено на 30 дней согласно распоряжению президента Анджея Дуды по просьбе Совета министров.

Совет министров решил попросить Дуду продлить чрезвычайное положение на 60 дней.

Дуда подписал и направил в Сейм ходатайство о согласии на продление действия чрезвычайного положения. Сейм согласился.

Темы: БеларусьПольшаграницаоружие
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