Польша останется в ЕС, но не хочет быть страной второго сорта – премьер

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приветствовал решение Конституционного трибунала о преимуществе польского законодательства над европейским, но подчеркнул, что его страна не собирается покидать ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении польского премьера на Facebook.

"Вступление Польши и стран Центральной Европы в Европейский Союз является одним из основных моментов последних десятилетий. Не только для нас, но и для самого ЕС. Мы все выиграли от этого. Вот почему мне ясно: место Польши есть и будет в европейской семье народов", - написал Моравецкий.

Он заявил, что решение Конституционного трибунала подтвердило, что конституционное право имеет преимущество перед другими источниками права.

"Конституционные суды многих стран-членов подтвердили это в последние годы. Мы имеем такие же права, что и другие страны. Мы хотим, чтобы эти права уважали. Мы не незваный гость в Европейском Союзе. И именно поэтому мы не согласны, чтобы к нам относились как к стране второго сорта", - добавил Моравецкий.

Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране.

Суд вынес решение по заявлению премьера Матеуша Моравецкого. Впервые в истории ЕС лидер государства-члена поставил под сомнение договоры ЕС в Конституционном суде.

В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения относительно верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского Союза, и пообещали рассмотреть ответные шаги.

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