Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Польша останется в ЕС, но не хочет быть страной второго сорта – премьер

Пятница, 8 октября 2021, 15:49
фото: FB Моравецкого

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приветствовал решение Конституционного трибунала о преимуществе польского законодательства над европейским, но подчеркнул, что его страна не собирается покидать ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении польского премьера на Facebook.

"Вступление Польши и стран Центральной Европы в Европейский Союз является одним из основных моментов последних десятилетий. Не только для нас, но и для самого ЕС. Мы все выиграли от этого. Вот почему мне ясно: место Польши есть и будет в европейской семье народов", - написал Моравецкий.

Он заявил, что решение Конституционного трибунала подтвердило, что конституционное право имеет преимущество перед другими источниками права.

"Конституционные суды многих стран-членов подтвердили это в последние годы. Мы имеем такие же права, что и другие страны. Мы хотим, чтобы эти права уважали. Мы не незваный гость в Европейском Союзе. И именно поэтому мы не согласны, чтобы к нам относились как к стране второго сорта", - добавил Моравецкий.

Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране.

Суд вынес решение по заявлению премьера Матеуша Моравецкого. Впервые в истории ЕС лидер государства-члена поставил под сомнение договоры ЕС в Конституционном суде.

В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения относительно верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского Союза, и пообещали рассмотреть ответные шаги.

Читайте также: Варшава под угрозой санкций: куда заведет конфликт Польши и ЕС

Темы: ПольшаЕС
powered by lun.ua
Главное сегодня

В МВД подтвердили, что в крови Полякова нашли метадон

Врач Саакашвили сообщил о его заболевании: состояние ухудшилось

К дому Порошенко принесли тыквы, две акции продолжаются

дополнено"Тебя будут судить за вагнергейт": под домом Зеленского проходит митинг

Фура въехала в маршрутку в Одесской области: 2 погибших, 9 пострадавших

фотоАкция возле дома Порошенко: на участника составили админпротокол

Все новости...
Польша
Польские пограничники заявили о выстрелах со стороны Беларуси
Польша: оппозиция зовет людей на протесты из-за резонансного решения о Евросоюзе
Смерть украинца Никифоренко в Польше: прокуратура задержала 8 человек
Последние новости
00:56
Вскоре преодолеем 60% пути в борьбе с коронавирусом – ВОЗ
00:18
Сборная Франции победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА
23:46
"Остаюсь в ЕС": в Варшаве прошел многотысячный антиправительственный митинг
23:22
Украина требует от НАТО стратегической ясности о членстве – Стефанишина
22:49
В МВД подтвердили, что в крови Полякова нашли метадон
22:34
Врач Саакашвили сообщил о его заболевании: состояние ухудшилось
21:30
Порошенко заявил, что Зеленский стал на рельсы Антимайдана
20:51
Президент отрицает конфликт с Шефиром незадолго до покушения
20:33
Зеленский рассказал, как его уговаривают не идти на второй срок
20:00
К дому Порошенко принесли тыквы, две акции продолжаются
Все новости...