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Депутатку парламента Дании попросили покинуть заседание, на которое она пришла с ребенком

Пятница, 8 октября 2021, 16:08
Депутатку парламента Дании попросили покинуть заседание, на которое она пришла с ребенком
Пернилле Скипер с ребенком в парламенте

Депутатку парламента Дании Пернилле Скипер попросили покинуть парламент после того, как она пришла на дебаты в сессионный зал со своим ребенком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Просьба покинуть зал поступила от Пии Кьерсгаард, которая на тот момент выполняла функции спикера парламента. Скипер подтвердила, что этот эпизод произошел, но не добавила никаких дополнительных комментариев.

По информации датских СМИ, Кьерсгаард попросила Скипер выйти из зала с помощью двух записок, которые передала ее помощница.

Это не первый случай, когда Кьерсгаард выставляет из парламента депутатку с ребенком. В марте 2019 года она так же поступила с Метте Абильдгаард. Тот инцидент вызвал удивление в стране, которая считается пионером в области прав женщин, и в результате об этом написали многие международные СМИ.

Кьерсгаард не является спикером парламента, хотя она выполняла эту роль, но является членом президиума, то есть она может заменять спикера Генрика Дама Кристенсена в его отсутствие.

В письменном комментарии Кристенсен сказал, что действия Кьерсгаард соответствуют общим правилам. "Президиум в 2019 году принял решение, что младенцам не положено быть в палате парламента. Это решение не изменилось", - сказал он.

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Темы: Даниядети
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