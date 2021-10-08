Дочь Кадырова назначили министром культуры Чечни
22-летнюю дочь подконтрольного Кремлю главаря Чечни Рамзана Кадырова назначили министром культуры Чечни.
Источник: Instagram спикера парламента Чечни Магомеда Даудова
Прямая речь: "Поздравляю мою дорогую племянницу Айшат Рамзановну Кадырову с назначением на должность министра культуры Чеченской Республики".
Детали: До этого дочь Кадырова занимала должность первого заместителя министра культуры Чечни и главы Модного дома "FIRDAWS".
Даудов заявил, что под её руководством в культурной жизни Чечни произошли позитивные преобразования: "благодаря ответственному отношению к своей работе ей удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров".
Айшат Кадырова – старшая дочь главаря Чечни Рамзана Кадырова. Ей всего 22 года. Она окончила Чеченский государственный университет.
Напомним: Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров получает поддержку из Москвы и имеет свободу для управления этой республикой как личной вотчиной в обмен на преданность президенту РФ Владимиру Путину.