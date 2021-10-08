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Дочь Кадырова назначили министром культуры Чечни

Пятница, 8 октября 2021, 16:52
Дочь Кадырова назначили министром культуры Чечни
фото: Instagram Кадыровой

22-летнюю дочь подконтрольного Кремлю главаря Чечни Рамзана Кадырова назначили министром культуры Чечни.

Источник: Instagram спикера парламента Чечни Магомеда Даудова

Прямая речь: "Поздравляю мою дорогую племянницу Айшат Рамзановну Кадырову с назначением на должность министра культуры Чеченской Республики".

Детали: До этого дочь Кадырова занимала должность первого заместителя министра культуры Чечни и главы Модного дома "FIRDAWS".

Даудов заявил, что под её руководством в культурной жизни Чечни произошли позитивные преобразования: "благодаря ответственному отношению к своей работе ей удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров".

Айшат Кадырова – старшая дочь главаря Чечни Рамзана Кадырова. Ей всего 22 года. Она окончила Чеченский государственный университет.

Напомним: Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров получает поддержку из Москвы и имеет свободу для управления этой республикой как личной вотчиной в обмен на преданность президенту РФ Владимиру Путину.

Украинская правда

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Темы: ЧечняКадыровкультура
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