На Донбассе 6 нарушений "тишины", один военный ранен
В течение дня 8 октября зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В ВСУ один военный ранен, в тяжелом состоянии.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вблизи Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Майорска враждебные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Крымского наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Причепиловки враг совершил обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов".
Детали: Один военный в результате обстрелов ранен, он в больнице, состояние его здоровья тяжелое.