На Донбассе 6 нарушений "тишины", один военный ранен

В течение дня 8 октября зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В ВСУ один военный ранен, в тяжелом состоянии.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Майорска враждебные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Крымского наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Причепиловки враг совершил обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов".

Детали: Один военный в результате обстрелов ранен, он в больнице, состояние его здоровья тяжелое.