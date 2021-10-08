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Обрушение дома в Батуми: под обломками 10-15 человек, они просят о помощи

Пятница, 8 октября 2021, 18:59
Фото с места трагедии, источник: канал Batumelebi

В Батуми на месте обрушения жилого дома ведется поисково-спасательная операция, к месту происшествия подвезли тяжелую технику, чтобы разбирать завалы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rustavi-2.

Сразу после обвала на место прибыли пожарные, однако они с помощью небольшого подъемного крана смогли лишь убрать обломки с нескольких машин, которые находились возле здания.

Также удалось извлечь из машины женщину и ее ребенка, их отправили в больницу. Позже еще одного ребенка извлекли из-под завалов, его тоже госпитализировали.

В доме в Батуми проживали 12 семей. Часть квартир были пустыми в момент аварии, поскольку жители находились на работе и в школе.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвали заявил, что в пятницу приедет на место аварии, глава МВД уже находится в Батуми.

Спасатели привезли осветительную технику, ожидается, что поисковые работы будут продолжаться всю ночь.

Темы: Грузиячрезвычайное происшествие
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