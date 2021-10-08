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Германия ввела карантин для невакцинированных путешественников из Украины

Пятница, 8 октября 2021, 20:30

Правительство Германии внесло Украину в список стран с высоким уровнем риска заражения коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", решение опубликовано на сайте Института Роберта Коха, который подчиняется Минздраву Германии.

Сейчас немецкие власти делят страны на два типа - с высоким уровнем заражения и с риском распространения новых штаммов. Украину внесли в первую категорию вместе с Латвией, Эстонией, Йеменом и Брунеем.

Согласно правилам, приезжие из этих стран должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в Германию. Срок самоизоляции можно сократить на 5 дней при условии отрицательного ПЦР-теста.

Вакцинированные путешественники или те, кто переболел коронавирусом, освобождаются от прохождения карантина. Германия признает вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen.

Для путешествий в Германию украинцам нужно заполнить специальную форму, показать негативный ПЦР-тест, антиген тест, справку о выздоровлении или сертификат вакцинации, а для невакцинированных пройти карантин.

Новые правила вступят в силу с 10 октября.

Напомним, Украина еще как минимум на две недели останется в списке государств, граждане которых могут путешествовать в страны Евросоюза без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.

23 сентября Совет ЕС исключил Молдову и Боснию и Герцеговину из перечня стран, из которых разрешены несущественные поездки.

Следует подчеркнуть, что по формальным критериям Украина уже сейчас не отвечает "нормам", установленным европейским законодательством, которые позволяют въезд без ограничений.

Темы: Германиякарантинкоронавирусукраинцы
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