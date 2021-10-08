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Новости 8 октября: смерть нардепа Полякова, новый глава Рады

Пятница, 8 октября 2021, 21:04
Новости 8 октября: смерть нардепа Полякова, новый глава Рады
ФОТО: FACEBOOK ПОЛЯКОВА

Нардепа "За майбутнє" Антона Полякова нашли мертвым; Руслан Стефанчук стал главой Верховной Рады — актуальные новости 8 октября.

О смерти Полякова

Народного депутата Антона Полякова нашли мертвым — ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Сейчас полиция изучает две версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти; отравление каким-то веществом — как самостоятельно, так и неизвестным лицом.

"Одним врагом меньше", — так "слуга народа" Галина Третьякова высказалась в депутатском чате о смерти Антона Полякова, об этом заявил нардеп "За майбутнє" Игорь Палица.

О Стефанчуке

Народные депутаты избрали Руслана Стефанчука председателем Верховной Рады вместо отозванного накануне с этой должности Дмитрия Разумкова — его назначение поддержал 261 депутат.

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За сутки 7 октября в Украине зафиксировали 16 362 новых случая COVID-19, были госпитализированы 3 526 человек, умер 241 пациент, выздоровели 4 720 человек. Также за минувшие сутки вакцинировали 127 685 человек.

Темы: Верховная РадаСтефанчук
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