Новости 8 октября: смерть нардепа Полякова, новый глава Рады

Нардепа "За майбутнє" Антона Полякова нашли мертвым; Руслан Стефанчук стал главой Верховной Рады — актуальные новости 8 октября.

О смерти Полякова

Народного депутата Антона Полякова нашли мертвым — ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Сейчас полиция изучает две версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти; отравление каким-то веществом — как самостоятельно, так и неизвестным лицом.

"Одним врагом меньше", — так "слуга народа" Галина Третьякова высказалась в депутатском чате о смерти Антона Полякова, об этом заявил нардеп "За майбутнє" Игорь Палица.

О Стефанчуке

Народные депутаты избрали Руслана Стефанчука председателем Верховной Рады вместо отозванного накануне с этой должности Дмитрия Разумкова — его назначение поддержал 261 депутат.

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