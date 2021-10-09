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Бразилия пересекла отметку в 600 тысяч погибших от COVID-19

Суббота, 9 октября 2021, 03:40
Бразилия пересекла отметку в 600 тысяч погибших от COVID-19

600493 человека умерли от коронавируса в Бразилии - это вторая страна, которая преодолела рубеж в 600 тысяч смертей после США.

Источник: Worldometers, Reuters со ссылкой на данные министерства здравоохранения Бразилии

Детали: Как отмечается, в пятницу в Бразилии зарегистрировано 18172 новых случая коронавируса и 615 дополнительных смертей.

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Напомним: По состоянию на 1 сентября в США зарегистрировали 700 тысяч смертей, связанных с коронавирусом.

Темы: Бразилиякоронавирус
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