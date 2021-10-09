Десять человек пострадали в атаках дронов на аэропорт в Саудовской Аравии

Десять человек были ранены в результате двух атак заряженных взрывчаткой беспилотников в аэропорту короля Абдуллы в городе Джизан Саудовской Аравии.

Источник: представитель коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в государственном информационном агентстве (SPA), Reuters, Al Jazeera

Детали: Получили ранения шесть граждан Саудовской Аравии, трое граждан Бангладеш и один гражданин Судана. По крайней мере пятеро из пострадавших получили лишь легкие травмы, в то время как состояние пятерых других не было известно сразу.

Представитель коалиции добавил, что в результате атаки были выбиты некоторые фасадные окна аэропорта.

Reuters пишет, что хуситы регулярно запускают беспилотные и ракетные удары по королевству Персидского залива, но они пока не взяли на себя ответственность за это нападение.

Джизан находится недалеко от границы с Йеменом. Саудовская Аравия вмешалась в войну в Йемене от имени международно признанного правительства в 2015 году.