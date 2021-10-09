Главные новости пятницы и ночи: смерть Полякова, подозрение для Медведчука, спикер Рады Стефанчук

Медведчуку объявили новое подозрение, нардепа Антона Полякова нашли мертвым, Стефанчука избрали председателем Рады - актуальные новости 8 октября.

О Медведчуке

Куму Путина и нардепу из ОПЗЖ Виктора Медведчука объявили новое подозрение - о государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Правоохранители проверят причастность пятого президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу, по которому Медведчуку объявлено подозрение.

Прокуратура будет просить для Медведчука меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в миллиард гривен.

О Поляковом

Народного депутата Антона Полякова нашли мертвым — ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Сейчас полиция изучает две версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти; отравление каким-то веществом — как самостоятельно, так и неизвестным лицом.

"Одним врагом меньше", — так "слуга народа" Галина Третьякова высказалась в депутатском чате о смерти Антона Полякова.

О Стефанчуке

Народные депутаты избрали Руслана Стефанчука председателем Верховной Рады вместо отозванного накануне с этой должности Дмитрия Разумкова — его назначение поддержал 261 депутат.

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