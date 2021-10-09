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Вакцинация против COVID: за сутки привито почти 150 тысяч человек

Суббота, 9 октября 2021, 08:58
фото КГГА

148 735 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 8 октября.

Источник: Минздрав

Детали: Из них одну дозу получили 73 961 человек, полностью иммунизированы – 74 774 человека.

В течение суток работали: 962 мобильные бригады, 3153 прививочных пункта и 350 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 495 413 человек, из них получили одну дозу – 7 495 411 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 083 379 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 13 578 790 прививок.

Что предшествовало: 7 октября против коронавируса вакцинировали 127 685 человек.

Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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