Вакцинация против COVID: за сутки привито почти 150 тысяч человек

148 735 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 8 октября.

Источник: Минздрав

Детали: Из них одну дозу получили 73 961 человек, полностью иммунизированы – 74 774 человека.

В течение суток работали: 962 мобильные бригады, 3153 прививочных пункта и 350 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 495 413 человек, из них получили одну дозу – 7 495 411 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 083 379 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 13 578 790 прививок.

Что предшествовало: 7 октября против коронавируса вакцинировали 127 685 человек.

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