КГГА: Операторы проката самокатов нарушают меморандум

Киевская власть заявляет о нарушении условий заключенного с КГГА меморандума со стороны операторов проката самокатов.

Источник: заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram

Дословно: "Наиболее ответственным из операторов оказалась компания Scroll.

Системными нарушителями – компании BikeNow, Bolt и Zelectra".

Детали: По словам Усова, операторы не выполнили требование о нанесении трафаретов на местах упорядоченной парковки самокатов.

Также рядом операторов нарушено условие полного запрета движения в некоторых пешеходных зонах столицы: на Пейзажной аллее, пешеходной части ул. Сагайдачного и в парке Шевченко.

"Но самое главное – часть операторов самовольно изменили карту зон ограничения скорости до 14 км/ч и исключили из территории такого ограничения часть исторического центра Киева", - отметил Усов.

КГГА потребовала от компаний устранить эти нарушения до 15 октября.

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