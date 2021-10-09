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КГГА: Операторы проката самокатов нарушают меморандум

Суббота, 9 октября 2021, 09:53

Киевская власть заявляет о нарушении условий заключенного с КГГА меморандума со стороны операторов проката самокатов.

Источник: заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram

Дословно: "Наиболее ответственным из операторов оказалась компания Scroll.

Системными нарушителями – компании BikeNow, Bolt и Zelectra".

Детали: По словам Усова, операторы не выполнили требование о нанесении трафаретов на местах упорядоченной парковки самокатов.

Также рядом операторов нарушено условие полного запрета движения в некоторых пешеходных зонах столицы: на Пейзажной аллее, пешеходной части ул. Сагайдачного и в парке Шевченко.

"Но самое главное – часть операторов самовольно изменили карту зон ограничения скорости до 14 км/ч и исключили из территории такого ограничения часть исторического центра Киева", - отметил Усов.

КГГА потребовала от компаний устранить эти нарушения до 15 октября.

Предыстория:

  • 24 июня Киевская администрация подписала меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева, который предусматривает уменьшение максимальной скорости, маркировку каждого самоката, страхование пользователей и тому подобное.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт
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