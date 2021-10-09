Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КГГА: Операторы проката самокатов нарушают меморандум

Суббота, 9 октября 2021, 09:53
КГГА: Операторы проката самокатов нарушают меморандум
ФОТО C FACEBOOK BOLT

Киевская власть заявляет о нарушении условий заключенного с КГГА меморандума со стороны операторов проката самокатов.

Источник: заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram

Дословно: "Наиболее ответственным из операторов оказалась компания Scroll.

Системными нарушителями – компании BikeNow, Bolt и Zelectra".

Детали: По словам Усова, операторы не выполнили требование о нанесении трафаретов на местах упорядоченной парковки самокатов.

Также рядом операторов нарушено условие полного запрета движения в некоторых пешеходных зонах столицы: на Пейзажной аллее, пешеходной части ул. Сагайдачного и в парке Шевченко.

"Но самое главное – часть операторов самовольно изменили карту зон ограничения скорости до 14 км/ч и исключили из территории такого ограничения часть исторического центра Киева", - отметил Усов.

КГГА потребовала от компаний устранить эти нарушения до 15 октября.

Предыстория:

  • 24 июня Киевская администрация подписала меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева, который предусматривает уменьшение максимальной скорости, маркировку каждого самоката, страхование пользователей и тому подобное.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевтранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: