В Карпатах зафиксировали 9 градусов мороза

На горе Поп Иван Черногорский в субботу утром зафиксировали температуру -9°С.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Детали: Сообщается, что по состоянию на 8:30 9 октября на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха составляла -9°С.

На горе облачно, туман, ветер восточный, 18 м/с.

Справка: Поп Иван (Поп Иван Черногорский или Черная Гора) имеет высоту 2028 м, это одна из самых высоких вершин украинских Карпат, расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.