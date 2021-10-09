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В Карпатах зафиксировали 9 градусов мороза

Суббота, 9 октября 2021, 12:12
В Карпатах зафиксировали 9 градусов мороза
Черногорский горный поисково-спасательный пост

На горе Поп Иван Черногорский в субботу утром зафиксировали температуру -9°С.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Детали: Сообщается, что по состоянию на 8:30 9 октября на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха составляла -9°С.

На горе облачно, туман, ветер восточный, 18 м/с.

Справка: Поп Иван (Поп Иван Черногорский или Черная Гора) имеет высоту 2028 м, это одна из самых высоких вершин украинских Карпат, расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Украинская правда

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Темы: Карпатыпогода
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