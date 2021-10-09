Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Ровенщине не вакцинированных от полиомиелита детей не допустят к обучению

Суббота, 9 октября 2021, 13:24
На Ровенщине не вакцинированных от полиомиелита детей не допустят к обучению
loda.gov.ua

На Ровенщине в течение 90 дней хотят вакцинировать от полиомиелита всех детей до 5 лет включительно, независимо от ранее проведенной вакцинации, а невакцинированных детей не будут допускать к обучению. 

Источник: Минздрав по итогам внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ровенской области из-за случая полиомиелита у 1,5 летнего ребенка

Дословно: "На протяжении 14 дней – с 11 по 22 октября в области пройдет неотложный "нулевой" тур вакцинации с использованием инактивированной полиомиелитной вакцины на территории области, где зафиксирован случай (Rapid response vaccination (Round Zero)), для детей до 5 лет включительно, независимо от ранее проведенной вакцинации.

Следующие три раунда будут длиться 90 дней и охватывать все население области этой возрастной группы".

"Комиссия ТЭБ и ЧС также приняла решение о том, что невакцинированных детей не будут допускать к обучению. Для таких детей будут обеспечены другие формы обучения".

Детали: В Минздраве отметили, что случай полио классифицирован как чрезвычайная ситуация биологического характера областного масштаба.

"Только 53% детей в возрасте до года получили плановые прививки в 2021 году. Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь нужно осуществить дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтобы защитить детей от инфицирования", - говорится в сообщении.

Министерство ссылается на заключение ВОЗ, которое идентифицирует случай заболевания как вспышку, и определяет, что вирус имеет связь с вирусами афгано-пакистанского происхождения, которые сейчас циркулируют в Таджикистане.

Что предшествовало: 6 октября стало известно, что в Украине подтвердили случай паралича, вызванного полиомиелитом, у 1,5-летнего ребенка из Ровенской области.

В Украине о заражении полиомиелитом в последний раз сообщали в 2015 году.

С ноября 2020 года вспышка полиомиелита продолжается в Таджикистане. Дикий полиовирус также распространяется в Афганистане и Пакистане.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ровенская областьвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Ровенская область
Чиновника и сообщников подозревают в хищении полмиллиона на ремонте казармы
"Так он говорил, что "Жигуль" – не машина?". Репортаж УП из родного села Павла "Мерседеса"
Экс-глава "Укрзализныци" Балчун примет участие в восстановлении моста на Ривненщине
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: