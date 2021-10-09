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На Ровенщине не вакцинированных от полиомиелита детей не допустят к обучению

Суббота, 9 октября 2021, 13:24
loda.gov.ua

На Ровенщине в течение 90 дней хотят вакцинировать от полиомиелита всех детей до 5 лет включительно, независимо от ранее проведенной вакцинации, а невакцинированных детей не будут допускать к обучению. 

Источник: Минздрав по итогам внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ровенской области из-за случая полиомиелита у 1,5 летнего ребенка

Дословно: "На протяжении 14 дней – с 11 по 22 октября в области пройдет неотложный "нулевой" тур вакцинации с использованием инактивированной полиомиелитной вакцины на территории области, где зафиксирован случай (Rapid response vaccination (Round Zero)), для детей до 5 лет включительно, независимо от ранее проведенной вакцинации.

Следующие три раунда будут длиться 90 дней и охватывать все население области этой возрастной группы".

"Комиссия ТЭБ и ЧС также приняла решение о том, что невакцинированных детей не будут допускать к обучению. Для таких детей будут обеспечены другие формы обучения".

Детали: В Минздраве отметили, что случай полио классифицирован как чрезвычайная ситуация биологического характера областного масштаба.

"Только 53% детей в возрасте до года получили плановые прививки в 2021 году. Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь нужно осуществить дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтобы защитить детей от инфицирования", - говорится в сообщении.

Министерство ссылается на заключение ВОЗ, которое идентифицирует случай заболевания как вспышку, и определяет, что вирус имеет связь с вирусами афгано-пакистанского происхождения, которые сейчас циркулируют в Таджикистане.

Что предшествовало: 6 октября стало известно, что в Украине подтвердили случай паралича, вызванного полиомиелитом, у 1,5-летнего ребенка из Ровенской области.

В Украине о заражении полиомиелитом в последний раз сообщали в 2015 году.

С ноября 2020 года вспышка полиомиелита продолжается в Таджикистане. Дикий полиовирус также распространяется в Афганистане и Пакистане.

Украинская правда
Темы: Ровенская областьвакцинация
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