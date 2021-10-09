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В Польше 9 лицам грозит до 10 лет тюрьмы за смерть украинца

Суббота, 9 октября 2021, 13:50
В Польше 9 лицам грозит до 10 лет тюрьмы за смерть украинца
Дмитрий Никифоренко, ФОТО GAZETA WYBORCZA

В рамках следствия по делу о гибели 25-летнего украинца в вытрезвителе Вроцлава обвинения выдвинули девяти лицам.

Об этом сообщила Районная прокуратура Щецина, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

 Вчера прокуратура сообщила, что в ходе следствия были задержаны восемь человек. В субботу была задержана девятая подозреваемая, работница вытрезвителя.

"Прокурор выдвинул трем полицейским обвинения в нарушении служебных полномочий, злоупотреблении при обращении с задержанным лицом и смертельном избиении", - сообщили в прокуратуре Щецина.

Еще один полицейский обвинен в предоставлении разрешения физического насилия над задержанным лицом, что противоречило его служебным обязанностям.

Двух работников вытрезвителя прокурор обвинил в физическом насилии над задержанным и смертельном избиении.

Врачу вытрезвителя предъявлены обвинения в неподобающей оценке состояния избитого украинца, что привело к его смерти.

Руководителя вытрезвителя обвинили в подстрекательстве медицинских работников к препятствованию уголовному производству и размещению ложной информации в медицинской документации о пребывании пострадавшего в центре. То же обвинения услышала арестованная в пятницу сотрудница вытрезвителя.

Прокуратура попросила о трехмесячном аресте двух полицейских. Суд не удовлетворил это ходатайство, однако сторона обвинения планирует обжаловать это решение.

Остальные подозреваемые будут находиться под наблюдением полиции, по ним действуют запреты контакта с конкретными лицами, запрет на выезд из страны и имущественные гарантии.

Работников и врача вытрезвителя отстранили от работы. Один из офицеров полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей, а на другого "прокурор наложил приказ воздержаться от выполнения любой деятельности, в которой допустима возможность применения мер прямого принуждения".

Трем полицейским и двум работникам центра трезвости грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Остальным - до 5 лет.

Напомним, в польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения в городском вытрезвителе 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полиция утверждала, что он агрессивно вел себя по отношению к офицеру полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.

По данным польских СМИ, насилие в отношении украинца применяли неоправданно.

Дело смерти украинца после задержания полицией вызвало значительный резонанс в Польше.

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Темы: Польша
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