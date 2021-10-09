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В ближайшие дни будет сухо, ночью местами заморозки

Суббота, 9 октября 2021, 14:33
В ближайшие дни будет сухо, ночью местами заморозки

В ближайшие двое суток ожидается погода без осадков, постепенное падение атмосферного давления, незначительное колебание температуры.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В воскресенье, 10 октября, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Крыму 5-8° тепла; днем 10-15° тепла, в Закарпатье до 18°.

В Киеве – без осадков, температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13°.

 

В понедельник, 11 октября, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в западных и северных областях от 3° тепла до 2° мороза, на побережье морей 4-9° тепла; днем 9-14°, на юге и в Закарпатье 12-17°.

 

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 12-14°.

Темы: погода
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