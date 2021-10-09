Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц
Укрзализныця ко Дню защитников и защитниц Украины с 12 по 18 октября назначила курсирование 15 дополнительных поездов.
Источник: Укрзализныця
Детали: В западном направлении назначено 6 дополнительных поездов:
- №217/218 Киев – Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, из Рахова – 14 и 17 октября);
- №239/207 Киев – Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода – 14 и 17 октября);
- №202/201 Ковель – Киев (из Ковеля 12 и 17 октября, из Киева – 13 и 18 октября);
- №235/236 Киев – Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода – 15 и 17 октября);
- №250/249 Черновцы – Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева – 13 и 18 октября);
- №207/229 Киев – Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода – 17 октября).
В восточном направлении назначены 2 дополнительных поезда:
- №254/253 Киев – Запорожье, Мариуполь (из Киева 13 октября, из Мариуполя – 17 октября);
- №124/123 Киев – Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки – 14 и 17 октября).
В южном направлении назначено 4 дополнительных поезда:
- №298/297 Николаев – Киев (из Николаева 12 и 17 октября, из Киева – 13 октября);
- №204/203 Одесса – Киев (из Одессы 12 октября, из Киева – 13 октября);
- №298 / 297 Киев - Херсон (из Киева 18 октября);
- №268/203 Одесса – Киев (из Одессы 17 октября).
Также назначены три дополнительных поезда, которые соединят города-миллионники:
- №241/242 Харьков – Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы – 14 и 17 октября);
- №168/167 Львов – Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября);
- №211/212 Харьков – Львов (из Харькова 13 и 16 октября, из Львова – 14 и 17 октября);
Кроме того, на праздничные дни Укрзализныця назначает дополнительные рейсы поездов №26/25 Одесса – Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября из Ивано-Франковска), №136/135 Черновцы – Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября, из Одессы 13, 15 и 17 октября) и продолжит маршрут следования поезда №779/780 Сумы – Киев до Винницы (отправление поезда туда и обратно 14 октября).