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Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц

Суббота, 9 октября 2021, 14:50
Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц
ФОТО SEGODNYA.UA

Укрзализныця ко Дню защитников и защитниц Украины с 12 по 18 октября назначила курсирование 15 дополнительных поездов.

Источник: Укрзализныця

Детали: В западном направлении назначено 6 дополнительных поездов:

  • №217/218 Киев – Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, из Рахова – 14 и 17 октября);
  • №239/207 Киев – Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода – 14 и 17 октября);
  • №202/201 Ковель – Киев (из Ковеля 12 и 17 октября, из Киева – 13 и 18 октября);
  • №235/236 Киев – Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода – 15 и 17 октября);
  • №250/249 Черновцы – Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева – 13 и 18 октября);
  • №207/229 Киев – Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода – 17 октября).

В восточном направлении назначены 2 дополнительных поезда:

  • №254/253 Киев – Запорожье, Мариуполь (из Киева 13 октября, из Мариуполя – 17 октября);
  • №124/123 Киев – Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки – 14 и 17 октября).

В южном направлении назначено 4 дополнительных поезда:

  • №298/297 Николаев – Киев (из Николаева 12 и 17 октября, из Киева – 13 октября);
  • №204/203 Одесса – Киев (из Одессы 12 октября, из Киева – 13 октября);
  • №298 / 297 Киев - Херсон (из Киева 18 октября);
  • №268/203 Одесса – Киев (из Одессы 17 октября).

Также назначены три дополнительных поезда, которые соединят города-миллионники:

  • №241/242 Харьков – Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы – 14 и 17 октября);
  • №168/167 Львов – Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября);
  • №211/212 Харьков – Львов (из Харькова 13 и 16 октября, из Львова – 14 и 17 октября);

Кроме того, на праздничные дни Укрзализныця назначает дополнительные рейсы поездов №26/25 Одесса – Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября из Ивано-Франковска), №136/135 Черновцы – Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября, из Одессы 13, 15 и 17 октября) и продолжит маршрут следования поезда №779/780 Сумы – Киев до Винницы (отправление поезда туда и обратно 14 октября).

Украинская правда

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Темы: железная дорога
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