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В Германии напали на экс-солдата армии Израиля, полиция говорит об антисемитизме

Суббота, 9 октября 2021, 16:12
Израильские военные, фото: Моше Шай, Israel Hayom

Бывший израильский солдат подвергся нападению в столице Германии, полиция назвала это антисемитским инцидентом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Нападение произошло вечером в пятницу у пригородного железнодорожного вокзала Ноельднерплац в восточном районе Берлина.

29-летний бывший солдат, житель Берлина, был одет в пуловер с эмблемой сил обороны Израиля и повернулся к тому, кто "обратился к нему по поводу его веры".

Он сказал следователям, что когда он обернулся, в его лицо брызнули газом и повалили на землю. Нападающий или нападавшие скрылись.

Жертва нападения сообщила в полицию и обрадилась к персоналу скорой помощи.

Берлинская криминальная полиция начала расследование по подозрению в телесных повреждениях по политическим мотивам.

Темы: ГерманияИзраильевреи
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