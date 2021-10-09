В Германии напали на экс-солдата армии Израиля, полиция говорит об антисемитизме

Бывший израильский солдат подвергся нападению в столице Германии, полиция назвала это антисемитским инцидентом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Нападение произошло вечером в пятницу у пригородного железнодорожного вокзала Ноельднерплац в восточном районе Берлина.

29-летний бывший солдат, житель Берлина, был одет в пуловер с эмблемой сил обороны Израиля и повернулся к тому, кто "обратился к нему по поводу его веры".

Он сказал следователям, что когда он обернулся, в его лицо брызнули газом и повалили на землю. Нападающий или нападавшие скрылись.

Жертва нападения сообщила в полицию и обрадилась к персоналу скорой помощи.

Берлинская криминальная полиция начала расследование по подозрению в телесных повреждениях по политическим мотивам.