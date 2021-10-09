COVID: вакцинированных медиков гораздо больше, чем работников других сфер – Минздрав

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, что медработники отсутствуют в перечне профессий для обязательной вакцинации против коронавируса из-за двух обстоятельств. Среди них охват ковид-прививками больше, чем среди других, а также - даже невакцинированных медиков некем заменить на рабочих местах.

Источник: Ляшко в комментарии Укринформу

Детали: По словам министра, в случае отстранения учителя или чиновника из-за отказа вакцинироваться против коронавируса, их функции смогут взять на себя коллеги. А если отстранять медиков, которых и так не хватает во время эпидемии, то это может стоить жизни пациентам.

Прямая речь: "Почему медиков нет (в перечне профессий для обязательной вакцинации против коронавируса - УП). Когда мы говорим, что нет педагога, вопрос в том, что "перезакрыть" его функцию в учебном заведении или функцию чиновника в министерстве или местной администрации может параллельно другой коллега, увеличив нагрузку. Когда мы говорим о медиках сегодня, если в заведении не вакцинированы два реаниматолога, и доставят человека, нуждающегося в экстренной медицинской помощи, это может стоить жизни. Поэтому мы медиков сейчас не включили".

Больше деталей: Ляшко отметил, что процент охвата прививками медиков сейчас гораздо больше, чем работников других сфер в стране.

Также он сказал, что механизм отстранения за отказ от вакцинации уже "давным-давно работает", а приказ издан в соответствии с действующим законодательством.

Как отметил глава Минздрава, есть Закон Украины "Об охране труда", который предусматривает, что Государственная инспекция труда проверяет условия труда. Если работник уклоняется от проведения профилактических медицинских осмотров или других профилактических мер, установленных в соответствии с законодательством, работник отстраняется без сохранения заработной платы. Он напомнил, что приказ вступает в силу через месяц.

Прямая речь: "Через месяц каждый руководитель предприятия, например, директор школы, посмотрит, кто вакцинирован, кто не вакцинирован. Выдает внутренний приказ об отстранении от производственной деятельности педагога до момента вакцинации на период карантина без сохранения заработной платы".

Мы выйдем с понедельника на брифинг вместе с Гоструда".

Предыстория:

Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против ковид.

Прививки в обязательном порядке должны сделать работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшими, профессионального профессионально-технического, общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Позже стало известно, что Минздрав планирует расширить указанный перечень.