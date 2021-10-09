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Франция будет добиваться отмены смертной казни во всем мире

Суббота, 9 октября 2021, 18:23
Франция будет добиваться отмены смертной казни во всем мире
Фото pixabay

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция начнет кампанию по отмене смертной казни во всем мире в рамках своего будущего председательства в Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Макрон заявил, что в Париже состоится конференция, на которой будут собраны группы гражданского общества из стран, где применяется смертная казнь.

Франция, в первой половине 2022 председательствовать в Совете ЕС, будет работать вместе с другими государствами-членами в соответствии с резолюцией ООН, которая требует от стран ежегодно сообщать о количестве вынесенных смертных приговоров и казни, сказал он.

Макрон выступил вместе с Робером Бадинтером, министром юстиции покойного президента Франсуа Миттерана, который руководил отменой смертной казни через парламент Франции в 1981 году.

Франция стала тридцать пятой страной мира, которая запретила смертную казнь. Дальнейшие отмены и моратории с тех пор означают, что большинство стран больше не применяют наказание, хотя несколько крупных государств, включая Китай, Иран и Соединенные Штаты придерживаются его.

Согласно опросам, во Франции общественность остается резко разделенной по этому поводу.

Темы: Францияправа человека
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