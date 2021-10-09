Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Франция будет добиваться отмены смертной казни во всем мире

Суббота, 9 октября 2021, 18:23
Фото pixabay

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция начнет кампанию по отмене смертной казни во всем мире в рамках своего будущего председательства в Европейском Союзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Макрон заявил, что в Париже состоится конференция, на которой будут собраны группы гражданского общества из стран, где применяется смертная казнь.

Франция, в первой половине 2022 председательствовать в Совете ЕС, будет работать вместе с другими государствами-членами в соответствии с резолюцией ООН, которая требует от стран ежегодно сообщать о количестве вынесенных смертных приговоров и казни, сказал он.

Макрон выступил вместе с Робером Бадинтером, министром юстиции покойного президента Франсуа Миттерана, который руководил отменой смертной казни через парламент Франции в 1981 году.

Франция стала тридцать пятой страной мира, которая запретила смертную казнь. Дальнейшие отмены и моратории с тех пор означают, что большинство стран больше не применяют наказание, хотя несколько крупных государств, включая Китай, Иран и Соединенные Штаты придерживаются его.

Согласно опросам, во Франции общественность остается резко разделенной по этому поводу.

Темы: Францияправа человека
powered by lun.ua
Главное сегодня

В МВД подтвердили, что в крови Полякова нашли метадон

Врач Саакашвили сообщил о его заболевании: состояние ухудшилось

К дому Порошенко принесли тыквы, две акции продолжаются

дополнено"Тебя будут судить за вагнергейт": под домом Зеленского проходит митинг

Фура въехала в маршрутку в Одесской области: 2 погибших, 9 пострадавших

фотоАкция возле дома Порошенко: на участника составили админпротокол

Все новости...
Франция
В МИД отреагировали на задержание во Франции украинского члена экипажа судна с кокаином
Климатические активисты прервали показ мод Louis Vuitton в Париже
Франция угрожает пересмотреть соглашения с Британией из-за спора о рыбе
Последние новости
22:49
В МВД подтвердили, что в крови Полякова нашли метадон
22:34
Врач Саакашвили сообщил о его заболевании: состояние ухудшилось
21:30
Порошенко заявил, что Зеленский стал на рельсы Антимайдана
20:51
Президент отрицает конфликт с Шефиром незадолго до покушения
20:33
Зеленский рассказал, как его уговаривают не идти на второй срок
20:00
К дому Порошенко принесли тыквы, две акции продолжаются
19:40
дополнено"Тебя будут судить за вагнергейт": под домом Зеленского проходит митинг
19:13
Ливан через сутки после отключения снова получил электроэнергию
19:04
Новости экономики: корпоративный налог, разборки в МВФ
18:47
В Брюсселе десятки тысяч человек вышли на климатический марш
Все новости...