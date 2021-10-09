Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Война на востоке: ВСУ открыли ответный огонь из-за обстрела российскими наемниками

Суббота, 9 октября 2021, 18:51
Война на востоке: ВСУ открыли ответный огонь из-за обстрела российскими наемниками
Фото ОТГ "СХІД"

В течение текущих суток, 8 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. ВСУ были вынуждены открыть ответный огонь.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Сообщается, что в районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Красногоровки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку Новозвановки российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Дословно: "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Наши защитники открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаДонбассООСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
война
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
ГСЧС рассказала о своей работе за 500 дней войны
В субботу оккупанты обстреляли Лиман: по меньшей мере 8 погибших
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: