Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Война на востоке: ВСУ открыли ответный огонь из-за обстрела российскими наемниками

Суббота, 9 октября 2021, 18:51
Фото ОТГ "СХІД"

В течение текущих суток, 8 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. ВСУ были вынуждены открыть ответный огонь.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Сообщается, что в районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Красногоровки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку Новозвановки российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Дословно: "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Наши защитники открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения".

Украинская правда
Темы: войнаДонбассООСРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

В МВД подтвердили, что в крови Полякова нашли метадон

Врач Саакашвили сообщил о его заболевании: состояние ухудшилось

К дому Порошенко принесли тыквы, две акции продолжаются

дополнено"Тебя будут судить за вагнергейт": под домом Зеленского проходит митинг

Фура въехала в маршрутку в Одесской области: 2 погибших, 9 пострадавших

фотоАкция возле дома Порошенко: на участника составили админпротокол

Все новости...
война
Помилованных Зеленским осужденных украинских военных уже освободили
На Донбассе 6 нарушений "тишины", один военный ранен
Оккупанты на Донбассе ранили военного ВСУ
Последние новости
22:49
В МВД подтвердили, что в крови Полякова нашли метадон
22:34
Врач Саакашвили сообщил о его заболевании: состояние ухудшилось
21:30
Порошенко заявил, что Зеленский стал на рельсы Антимайдана
20:51
Президент отрицает конфликт с Шефиром незадолго до покушения
20:33
Зеленский рассказал, как его уговаривают не идти на второй срок
20:00
К дому Порошенко принесли тыквы, две акции продолжаются
19:40
дополнено"Тебя будут судить за вагнергейт": под домом Зеленского проходит митинг
19:13
Ливан через сутки после отключения снова получил электроэнергию
19:04
Новости экономики: корпоративный налог, разборки в МВФ
18:47
В Брюсселе десятки тысяч человек вышли на климатический марш
Все новости...