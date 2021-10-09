Война на востоке: ВСУ открыли ответный огонь из-за обстрела российскими наемниками

В течение текущих суток, 8 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. ВСУ были вынуждены открыть ответный огонь.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Сообщается, что в районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Красногоровки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку Новозвановки российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Дословно: "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Наши защитники открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения".