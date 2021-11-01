Блинкен: Возвращение к ядерному соглашению зависит от Ирана

США "синхронно действуют" с Великобританией, Германией и Францией по возвращению Ирана к ядерному соглашению.

Источник: государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, CNN, Радио Свобода

Детали: В то же время, по словам Блинкена, неясно, готов ли Тегеран снова "значимым образом" присоединиться к переговорам.

Заявление Блинкена прозвучало на следующий день после того, как Соединенные Штаты, Германия, Франция и Великобритания призвали Иран возобновить выполнение ядерного соглашения 2015 года, чтобы "избежать опасной эскалации".

"Это действительно зависит от того, серьезно ли Иран относится к этому. Все наши страны, в сотрудничестве, кстати, с Россией и Китаем, твердо верят, что это был бы лучший путь вперед", - сказал государственный секретарь на вопрос о том, когда Иран присоединился к ядерным переговорам.

Лидеры четырех стран, надеющихся убедить Тегеран прекратить обогащать уран к уровню, приближенному к уровню оружия, заявили 30 октября, что они хотят решения путем переговоров.

Между тем, 31 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян заявил, что если Соединенные Штаты серьезно относятся к возвращению Тегерана к ядерному соглашению 2015 года с мировыми государствами, президент Джо Байден может просто издать "распоряжение". Его заявление процитировала государственная иранская газета.

"Байдену достаточно выдать исполнительный приказ завтра, и они (США – ред.) объявят, что снова присоединяются к пакту с того момента, когда его предшественник вышел из соглашения. Если у Вашингтона есть серьезное намерение вернуться к соглашению, то все эти переговоры вообще не нужны", – сказал Амир-Абдоллахян.

Переговоры между Ираном и мировыми государствами, направленные на спасение соглашения, начались в апреле. Они должны восстановиться в конце ноября, заявил 27 октября ведущий переговорщик Ирана по ядерным вопросам.

Напомним: