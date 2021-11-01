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Италия утроит вклад в борьбу с изменениями климата

Понедельник, 1 ноября 2021, 01:51
Италия утроит вклад в борьбу с изменениями климата
Марио Драги, фото: Getty Images

Италия утроит свой вклад в финансирование борьбы с изменениями климата до 1,4 миллиарда долларов в год в течение следующих пяти лет.

Источник: премьер-министр Италии Марио Драги, цитирует Reuters

Прямая речь: "Я рад сообщить, что Италия почти втрое увеличит свои финансовые обязательства до 1,4 миллиарда долларов в год в течение следующих 5 лет".

Детали: Как сообщает издание, по оценкам аналитических центров, эта сумма значительно меньше по сравнению со 100-миллиардным фондом, которым богатые страны обещают помочь развивающимся странам справиться с изменением климата.

По оценкам климатического аналитического центра ECCO, "климатический вклад" Италии должен составить около 4 миллиардов долларов.

Напомним: Лидеры G20 согласовали итоговое заявление, в котором содержится призыв к "конструктивным и эффективным" действиям по ограничению глобального потепления, однако ее критикуют за отсутствие конкретных обязательств.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Италияэкология
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