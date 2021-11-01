Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Италия утроит вклад в борьбу с изменениями климата

Понедельник, 1 ноября 2021, 02:51
Марио Драги, фото: Getty Images

Италия утроит свой вклад в финансирование борьбы с изменениями климата до 1,4 миллиарда долларов в год в течение следующих пяти лет.

Источник: премьер-министр Италии Марио Драги, цитирует Reuters

Прямая речь: "Я рад сообщить, что Италия почти втрое увеличит свои финансовые обязательства до 1,4 миллиарда долларов в год в течение следующих 5 лет".

Детали: Как сообщает издание, по оценкам аналитических центров, эта сумма значительно меньше по сравнению со 100-миллиардным фондом, которым богатые страны обещают помочь развивающимся странам справиться с изменением климата.

По оценкам климатического аналитического центра ECCO, "климатический вклад" Италии должен составить около 4 миллиардов долларов.

Напомним: Лидеры G20 согласовали итоговое заявление, в котором содержится призыв к "конструктивным и эффективным" действиям по ограничению глобального потепления, однако ее критикуют за отсутствие конкретных обязательств.

Темы: Италияэкология
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоОдесского миллиардера Галантерника объявили в розыск

Данилов назвал дезинформацией заявления СМИ о концентрации войск РФ на границе

фотоЗеленский встретился с Байденом в Глазго

Суд избрал Медведчуку новую меру пресечения, уже без ареста

Министр экономики подал в отставку

Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ

Все новости...
Италия
Экоактивисты в Риме попытались заблокировать улицу, ведущую к месту проведения саммита G20
Экс-глава МВД предстанет перед судом по делу о незаконном задержании мигрантов
В Италии "паспорт здоровья" стал обязательным для всех работников, в городах проходят протесты
Последние новости
15:40
Суд в Страсбурге начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины
15:30
Криптовалюта по мотивам "Игры в кальмара" оказалась мошенничеством, принесшим $3 млн
15:29
Руководитель судебной администрации в Херсонской области 3 месяца скрывался от следствия – СБУ
15:23
фотоЗеленский в Глазго обсудил Донбасс с генсеком НАТО
15:23
Стефанчук считает, что украинцам нужны "гетман как опора" и "парламент, принимающий справедливые решения"
15:23
В Раде собрали подписи за еще одно внеочередное заседание
14:52
Госбюджет на 2022 год прошел первое чтение
14:47
Google и Youtube заблокировали аккаунты Следкома Беларуси
14:28
фотоОдесского миллиардера Галантерника объявили в розыск
14:25
Во вторник столичный транспорт будет работать дольше из-за футбола
Все новости...