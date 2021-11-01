Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Чехии оборвалась канатная дорога, погиб водитель

Понедельник, 1 ноября 2021, 03:47
В Чехии оборвалась канатная дорога, погиб водитель
фото: Sky News

В Чехии один человек погиб после того, как канатная дорога оборвалась и упала.

Источник: ВВС

Детали: Жертвой воскресного инцидента на горе Ештед на севере страны считают водителя. Он был единственным человеком в кабине.

Четырнадцать человек, находившихся в кабине, ехавших в противоположном направлении, спасли чрезвычайники.

Начато расследование аварии в популярном туристическом месте.

Канатный маршрут к горе Ештед высотой 1 012 метров (3 320 футов) вблизи города Либерец использует две кабинки, каждая из которых управляется сотрудником вручную.

В прошлом году канатными дорогами воспользовались более 210 тысяч человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Чехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Чехия
Сотни ромов в Чехии вышли на протест, требуя защиты из-за конфликта с украинцами
Чешский парламент провел дебаты по оформлению отношений однополых пар
Чехия пообещала больше военной техники для Украины
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: