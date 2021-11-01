В Чехии оборвалась канатная дорога, погиб водитель

В Чехии один человек погиб после того, как канатная дорога оборвалась и упала.

Источник: ВВС

Детали: Жертвой воскресного инцидента на горе Ештед на севере страны считают водителя. Он был единственным человеком в кабине.

Четырнадцать человек, находившихся в кабине, ехавших в противоположном направлении, спасли чрезвычайники.

Начато расследование аварии в популярном туристическом месте.

Канатный маршрут к горе Ештед высотой 1 012 метров (3 320 футов) вблизи города Либерец использует две кабинки, каждая из которых управляется сотрудником вручную.

В прошлом году канатными дорогами воспользовались более 210 тысяч человек.