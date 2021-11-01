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Главные новости воскресенья и ночи: войска РФ на границе с Украиной, "турецкий Байрактар"

Понедельник, 1 ноября 2021, 08:00
Войска РФ, фото AFP/Getty Images

Россия стягивает войска к границе с Украиной и это не учения, Украина должна прекратить использовать название "турецкий Байрактар" – актуальные новости 31 октября и ночи.

О войсках РФ на границе с Украиной

Войска РФ снова концентрируются на границе с Украиной, перемещение российских войск на фоне напряженности между Москвой и НАТО вызвало беспокойство в США и ЕС.

О "турецком Байракторе"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Украина должна перестать использовать выражение "турецкий Bayraktar" для купленных ударных беспилотников, используемых на Донбассе.

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Украинская правда
Темы: Украинамир
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