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В Бразилии обрушилась пещера, погибли 9 спасателей

Понедельник, 1 ноября 2021, 06:54
В Бразилии обрушилась пещера, погибли 9 спасателей
фото: AFP

В общей сложности 26 спасателей участвовали в учениях, когда часть пещеры обрушилась в Бразилии, в результате чего 16 человек оказались в ловушке, 9 из них погибли.

Источник: Sky News

Детали: По меньшей мере, девять спасателей погибли и один получил травмы после того, как на них обрушилась пещера во время учений.

Спасательная группа в Бразилии проводила обучение в пещере утром в воскресенье, когда часть упала на них, в ловушке оказались 10 человек.

По данным пожарной службы Сан-Паулу, спасенный получил многочисленные переломы и переохлаждение и был доставлен в больницу.

Полиция сообщила, что еще шесть человек получили легкие травмы.

В заявлении Министерства общественной безопасности добавили, что работы по спасению пострадавших начались на рассвете в воскресенье, и в течение дня на месте происшествия было задействовано около 75 спасателей.

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Темы: Бразилиячрезвычайное происшествие
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