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Довыборы в Раду: в обоих округах лидируют "слуги"

Понедельник, 1 ноября 2021, 10:18
Довыборы в Раду: в обоих округах лидируют слуги
Фото ГС "Опора"

Кандидаты от "Слуги народа" лидируют в обоих округах, где проходят довыборы в Верховную Раду.

Источник: данные на сайте Центральной избирательной комиссии

Детали: В округе №184 в Херсонской области по результатам обработки 90,42% протоколов побеждает кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь. Его поддерживают 64,74% избирателей.

Козырю 37 лет, в 2020-2021 годах он возглавлял Херсонскую ОГА.

На втором месте с 14,51% голосов – кандидат от "Европейской солидарности", заместитель директора ООО "Злато Таврии" Игорь Иосипенко.

В округе №197 в Черкасской области по результатам обработки 32,62% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа", мэр Золотоноши Виталий Войцеховский. Его поддерживают 46,10% избирателей.

Второе место занимает 37-летний беспартийный самовыдвиженец Владислав Голуб (24,71% голосов).

Предыстория:

  • В воскресенье, 31 октября, в Украине прошли промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух избирательных округах, местные выборы четырех городских голов, двух поселковых голов, пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов.
  • В Черкасской области, где проходили промежуточные выборы народного депутата, в городе Золотоноша полиция допросила женщину, которая на выходе из участка отмечала уже голосовавших избирателей.

Ирина Балачук, УП
Темы: виборыВерховная РадаХерсонская областьЧеркасская областьСлуга народа
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