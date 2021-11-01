Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Довыборы в Раду: в обоих округах лидируют "слуги"

Понедельник, 1 ноября 2021, 11:18
Фото ГС "Опора"

Кандидаты от "Слуги народа" лидируют в обоих округах, где проходят довыборы в Верховную Раду.

Источник: данные на сайте Центральной избирательной комиссии

Детали: В округе №184 в Херсонской области по результатам обработки 90,42% протоколов побеждает кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь. Его поддерживают 64,74% избирателей.

Козырю 37 лет, в 2020-2021 годах он возглавлял Херсонскую ОГА.

На втором месте с 14,51% голосов – кандидат от "Европейской солидарности", заместитель директора ООО "Злато Таврии" Игорь Иосипенко.

В округе №197 в Черкасской области по результатам обработки 32,62% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа", мэр Золотоноши Виталий Войцеховский. Его поддерживают 46,10% избирателей.

Второе место занимает 37-летний беспартийный самовыдвиженец Владислав Голуб (24,71% голосов).

Предыстория:

  • В воскресенье, 31 октября, в Украине прошли промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух избирательных округах, местные выборы четырех городских голов, двух поселковых голов, пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов.
  • В Черкасской области, где проходили промежуточные выборы народного депутата, в городе Золотоноша полиция допросила женщину, которая на выходе из участка отмечала уже голосовавших избирателей.

Ирина Балачук, УП
Темы: виборыВерховная РадаХерсонская областьЧеркасская областьСлуга народа
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лига Чемпионов: "Шахтер" поборолся, но проиграл в Мадриде

Саакашвили не будет помилован – президент Грузии

Наихудший этап пандемии Covid может закончиться в 2022 году – ученые

фотоСБУ назвала манипуляциями обвинения Семенченко

Рада готовится назначить 4 министров в четверг

фото, обновленоВ разбившемся в России самолете погибли двое украинцев – МИД

Все новости...
виборы
Президентский рейтинг: треть украинцев ни за что не поддержат Зеленского и Порошенко
Во время выборов больше всего нарушений полиция зафиксировала в Харьковской области
В Харькове наблюдателям не дают фиксировать подсчет бюллетеней – ОПОРА
Последние новости
02:50
Языковой омбудсмен требует переименовать населенные пункты с "русскоязычным характером"
01:51
США начинают масштабную кампанию ковид-вакцинации детей
01:04
фотоВ Киеве горит ресторан
00:37
Контингент российских войск на украинской границе увеличится зимой – Минобороны
23:46
Министр энергетики борется в суде с Киевоблгазсбытом
23:16
В Голливуде требуют запретить использование на съемках настоящего оружия
23:00
Главное из зарубежья: новые ограничения в ЕС, украинская вакцина, обещания от США
22:48
Саакашвили потерял 10% веса, у него учащенное сердцебиение – врач
22:25
Таран: Важно иметь возможность воевать с НАТО еще до вступления в Альянс
22:02
Новости экономики: увольнение министров, обыски в налоговой, новый зам Ермака
Все новости...