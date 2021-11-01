Довыборы в Раду: в обоих округах лидируют "слуги"
Кандидаты от "Слуги народа" лидируют в обоих округах, где проходят довыборы в Верховную Раду.
Источник: данные на сайте Центральной избирательной комиссии
Детали: В округе №184 в Херсонской области по результатам обработки 90,42% протоколов побеждает кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь. Его поддерживают 64,74% избирателей.
Козырю 37 лет, в 2020-2021 годах он возглавлял Херсонскую ОГА.
На втором месте с 14,51% голосов – кандидат от "Европейской солидарности", заместитель директора ООО "Злато Таврии" Игорь Иосипенко.
В округе №197 в Черкасской области по результатам обработки 32,62% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа", мэр Золотоноши Виталий Войцеховский. Его поддерживают 46,10% избирателей.
Второе место занимает 37-летний беспартийный самовыдвиженец Владислав Голуб (24,71% голосов).
Предыстория:
- В воскресенье, 31 октября, в Украине прошли промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух избирательных округах, местные выборы четырех городских голов, двух поселковых голов, пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов.
- В Черкасской области, где проходили промежуточные выборы народного депутата, в городе Золотоноша полиция допросила женщину, которая на выходе из участка отмечала уже голосовавших избирателей.