Меньше всего вакцинируются на Закарпатье и Волыни, а больше всего – в Киеве

Больше всего прививок в Украине сделали в Киеве, Полтавской и Киевской областях, а меньше всего на Закарпатье и Волыни.

Источник: брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко 1 ноября

Прямая речь: "В настоящее время в Украине уже 17 миллионов 700 тысяч прививок. 10 миллионов 240 тысяч получили хотя бы одну прививку.

Почти 7,5 миллиона человек завершили курс вакцинации против ковид-19.

Больше всего взрослого населения по крайней мере одной дозой привито в Киеве - более 50%, на втором месте Полтавская область - 40,1%, замыкает тройку лидеров Киевская область - 39,9%.

В некоторых регионах не очень прислушиваются к рекомендациям министерства здравоохранения, что приводит к низким процентам охвата прививками. В частности, это касается Закарпатской и Волынской областей".

Детали: Министр сообщил, что на прошлой неделе в Украине сделали рекордное количество прививок – 1 миллион 740 тысяч.

По его словам, сейчас 6 день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста.

Ляшко отметил, что благодаря вакцинации, за последнюю неделю удалось спасти 1 238 жизней.

Также он добавил, что на селекторном совещании планируется рассмотреть проблему с очередями, которые образовались на выходных возле центров вакцинации: "Поручение государственной комиссии ТЭБ и ЧС было четким: обеспечить на выходных работу всех пунктов прививки и центров массовой вакцинации с учетом прогнозируемого увеличения спроса перед внедрением красного уровня эпидемической опасности".