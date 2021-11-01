Hromadske закрывает ряд продуктов из-за нехватки финансирования

Члены ОО "Общественное телевидение" приняли решение перевести часть работников на фриланс, а также отказывается от ряда продуктов из-за того, что международные институции уменьшили размер их денежной поддержки со следующего года.

Источник: "Громадське"

Дословно: "Международные институты, длительное время финансирующие hromadske, уменьшают размеры денежной поддержки в следующем году. На последнем заседании члены ОО "Общественное телевидение" приняли решение о будущем организации. Большинство членов поддержали решение сохранить ОО и вернуться к общественно-политическому направлению".

Детали: Там объяснили, что hromadske придется перевести часть команды на контракты фрилансеров, а также отказаться от некоторых продуктов и снизить затраты на производство.

Со следующего года hromadske планирует усилить сайт аналитическими текстами и репортажами.

На YouTube команда откажется от студийных шоу, но сосредоточится на спецрепортажах и документальных проектах.

Сейчас редакция работает над созданием контент-стратегии на следующий год.