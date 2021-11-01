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МОЗ говорит о стабилизации в красных зонах и 93% невакцинированных среди больных

Понедельник, 1 ноября 2021, 13:11
МОЗ говорит о стабилизации в красных зонах и 93% невакцинированных среди больных
Киев в красной зоне, фото Эльдара Сарахмана, УП

Министерство здравоохранения отмечает определенную стабилизацию эпидемической ситуации в тех областях, которые одними из первых попали в красную зону и усилили карантинные ограничения.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко во время селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля 1 ноября, Кабмин

Прямая речь Ляшко: "Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одни из первых вошли в красную зону. В частности, это Херсонская, Запорожская и Донецкая области".

Детали: По информации Минздрава, за прошедшую неделю выявлено 152 тысяч новых случаев заболевания Covid-19, из них 93,5% людей – невакцинированные.

При этом стабилизировалась динамика прироста новых случаев и количества госпитализаций. Так, за прошедшую неделю в больницы попали 34 тысячи человек, из которых 93,2% – невакцинированные.

Также в Минздраве сообщили, что на прошлой неделе возобновили деятельность два завода по производству кислорода, которые проводили регламентные работы. Благодаря этому в систему кислородоснабжения включено дополнительно 140 тонн жидкого кислорода.

Ляшко подчеркнул, что в последнее время значительно возросло потребление кислорода, поэтому МОЗ работает над привлечением других заводов, которые готовы его поставлять.

По итогам совещания профильным министерствам поручено организовать координацию закупки кислородных станций. На эти нужды правительство выделило дополнительно 400 млн грн.

Также было поручено Минэкономики, Госпродслужбе и Национальной полиции активизировать контроль за соблюдением проверки Covid-сертификатов в ТРЦ и заведениях общественного питания в регионах, находящихся в "красных" зонах эпидопасности.

Темы: эпидемияCovid-2019коронавирусМинздравЛяшко Виктор
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