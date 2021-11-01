В Москве заявили, что Украина пытается "втянуть Россию в силовые действия"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы наблюдает попытки украинских властей "создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия".
Источник: ТАСС со ссылкой на интервью Лаврова "Россия-24"
Детали: Лавров также возмутился тем, что Украина в ответ на убийство своего воина впервые применила "Байрактар" и уничтожила пушку боевиков.
Прямая речь Лаврова: "Возвращаясь к Украине, к "нормандскому формату": да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия.
Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгоднее: показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в нормандском формате".
Предыстория:
- 26 октября 2021 года по приказу главнокомандующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения ООС впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар".
- В МИД Германии заявили, что озабочены тем, что все стороны противостояния используют беспилотники. В МИДе Франции также выразили обеспокоенность.
- А вот США отметили, что Россия врет о том, что Украина "Байрактарами" обостряет ситуацию.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба на это ответил, что Украина не нарушала Минские договоренности при применении турецких беспилотников Bayraktar на Донбассе.
- Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что хотя "Байрактары" только один раз задействовали, они на боевом дежурстве днем и ночью уже более полугода.
- Президент Владимир Зеленский ответил, что Вооруженные силы используют вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны противника.