В Москве заявили, что Украина пытается "втянуть Россию в силовые действия"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы наблюдает попытки украинских властей "создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия".

Источник: ТАСС со ссылкой на интервью Лаврова "Россия-24"

Детали: Лавров также возмутился тем, что Украина в ответ на убийство своего воина впервые применила "Байрактар" и уничтожила пушку боевиков.

Прямая речь Лаврова: "Возвращаясь к Украине, к "нормандскому формату": да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия.

Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгоднее: показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в нормандском формате".

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