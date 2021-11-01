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Октябрь в "Украинской правде". Итоги месяца

Понедельник, 1 ноября 2021, 15:30
Октябрь в Украинской правде. Итоги месяца

Редакція "Української правди" продовжує підбивати щомісячні підсумки і розповідати вам важливі новини нашого видання.

Пропонуємо розпочати листопадові вечори з перегляду фільму про медичну реформу "Треба ще вижити", який з’явився у відкритому доступі, а також з перегляду розслідувальних матеріалів від Михайла Ткача.

У короткому дайджесті жовтня розповідаємо про найпопулярніші матеріали, толоку на Совських ставках у Києві та запрошуємо на презентацію сейлз-хаусу "Української правди" та видання "НВ".

Фільм про медичну реформу

Нарешті документальний  фільм "Української правди" "Треба ще вижити" у вільному доступі.

"Треба ще вижити" – другий з циклу документальних фільмів УП про складні, важливі та болючі зміни, з якими зіткнулось українське суспільство після Революції Гідності. 

Перша стрічка "Червона лінія. Корупція" охопила 6 років роботи антикорупційних органів. Наступна, третя, стосуватиметься судової системи.

Розслідування

"Журналістські розслідування – це частина ДНК "Української правди", – наголошує головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

У жовтні ми опублікували два резонансні матеріали від команди Михайла Ткача. 

  1. Вовча зграя. Один вечір із життя голови окружного адміністративного суду Павла Вовка

Історія про один вечір із життя судді Вовка та скандальних суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Ми стали свідками святкування Павла Вовка у колі найближчих друзів. Друзів судді Вовка, яких врятував суд Вовка.

  1. Ідентифікація Брауна. Таємні зустрічі та приховані перельоти Давида Арахамії

Історія про найвпливовішого депутата Верховної ради, керівника фракції "Слуга Народу" в парламенті, лідера "монобільшості" Давида Арахамію.

Якщо ви знаєте про факти, що мають увійти до наступного сюжету, долучайтеся до Клубу УП й пропонуйте свої теми.

Толока на Совських ставках

Редакція "Української правди" разом зі спільнотою читачів УП долучилися до оголошеного у Києві місяця масштабного прибирання й озеленення територій й організували Толоку на Совських ставках.

Спільними зусиллями ми зібрали чимало мішків сміття, розчистили розмив, відремонтували місток і висадили 1500 цибулин різноманітних квітів. 

 

Дивіться, що ми робили на толоці УП на Совських ставках

Найбільш читабельні тексти жовтня

УПевнено та НатиВно

Запрошуємо всіх охочих на "УПевнено та НатиВно": презентацію сейлз-хаусу "Української правди" та видання "НВ".

 

Розповідатимемо про тенденції нативної реклами в українських медіа. 

Як зробити кращим досвід як клієнта, так і майданчика.

Поділимося секретами, як зробити всіх учасників рекламного процесу задоволеними.

Якщо вам цікаво, як створюють нативні матеріали на УП та НВ, і ви хочете дізнатися, як ці два видання планують у майбутньому співпрацювати зі своїми рекламодавцями, заповніть форму реєстрації.

Захід відбуватиметься у Києві 4 листопада о 18:00. 

До зустрічі!

***
Згадайте, чим жила "Українська правда" у січні, лютому, березні, квітні, травні, червні, липні, серпні та вересні і ставайте частиною нашої читацької Спільноти.

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Темы: СМИ
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