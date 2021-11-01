"Дією" пользуются 9 миллионов украинцев
Понедельник, 1 ноября 2021, 15:24
Приложением "Дія" пользуются 9 миллионов украинцев, взлет связан с тем, что многие делают прививки от коронавируса и генерируют сертификаты о вакцинации.
Источник: Telegram-канал министра трансформаций Михаила Федорова
Прямая речь: "Приложением Дія пользуются 9 миллионов украинцев. Очередной рубеж преодолели очень быстро - за 10 дней. Такой взлет связан с COVID-сертификатами.
Только за последние 4 дня был сгенерирован миллион документов. Общее количество составляет уже 5 миллионов и продолжает расти".
Детали: По его словам, украинцы начинают массово делать прививки и генерировать сертификаты.
Украинская правда