"Дією" пользуются 9 миллионов украинцев

Приложением "Дія" пользуются 9 миллионов украинцев, взлет связан с тем, что многие делают прививки от коронавируса и генерируют сертификаты о вакцинации.

Источник: Telegram-канал министра трансформаций Михаила Федорова

Прямая речь: "Приложением Дія пользуются 9 миллионов украинцев. Очередной рубеж преодолели очень быстро - за 10 дней. Такой взлет связан с COVID-сертификатами.

Только за последние 4 дня был сгенерирован миллион документов. Общее количество составляет уже 5 миллионов и продолжает расти".

Детали: По его словам, украинцы начинают массово делать прививки и генерировать сертификаты.