Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ОАСК просят рассудить, является ли Сытник агентом спецслужб США

Понедельник, 1 ноября 2021, 16:58
Артем Сытник. фото Эльдара Сарахмана, УП

Окружной административный суд Киева просят выяснить, есть ли в руководстве Национального антикоррупционного бюро агенты американских спецслужб.

Источник: пресс-служба ОАСК

Детали: Иск в суд направила общественная организация "Свідома Україна". Ответчиками указаны Служба безопасности Украины, Центр противодействия дезинформации при СНБО и Посольство США в Украине.

Заявитель просит суд признать противоправным отказ этих учреждений прокомментировать информацию, что в руководстве НАБУ работают агенты специальных служб США. В частности, в иске упоминают директора Артема Сытника и его первого заместителя Гизо Углаву.

Также в иске просят все перечисленные органы все же подтвердить или опровергнуть эту информацию.

В суде на данный момент решают, открывать ли производство по этому делу.

По данным YouControl, общественная организация "Свідома Україна" была зарегистрирована в 2016 году в г. Обухов, Киевской области. Среди учредителей Кубленко Юлия Вячеславовна и Малиновская Анна Борисовна, член Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Предыстория:

  • Руководство НАБУ, в частности директор Артем Сытник, периодически заявляют, что на них оказываестя давление. В марте директора собирались уволить, приняв новый правительственный законопроект о НАБУ.
  • В декабре 2020 года заместитель главы Офиса президента Олег Татаров грозился наказать Сытника "правовыми методами".

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине рекордные 27 377 случаев Covid за сутки, общее количество жертв – более 70 тысяч

Более 40 стран обязались отказаться от угля. Среди них – Украина

Языковой омбудсмен требует переименовать населенные пункты с "русскоязычным характером"

Контингент российских войск на украинской границе может увеличиться зимой – Минобороны

Лига Чемпионов: "Шахтер" поборолся, но проиграл в Мадриде

Саакашвили не будет помилован – президент Грузии

Все новости...
Последние новости
09:00
Литва пока не будет отменять бесплатные тесты на коронавирус для работников
08:53
Почти 300 тысяч ковод-прививок сделали украинцам в среду
08:19
В Украине рекордные 27 377 случаев Covid за сутки, общее количество жертв – более 70 тысяч
08:00
Главные новости среды и ночи: марш "антивакцинаторов", рекорд госпитализаций с covid
07:29
Оккупанты ранили украинского воина
06:55
Украина – третья в мире и вторая в Европе по смертности от covid
06:34
Более 40 стран обязались отказаться от угля. Среди них – Украина
05:45
Миссия ОБСЕ зафиксировала бронированные машины оккупантов в запрещенной зоне
04:46
Авиакатастрофа в России: назвали вероятную причину падения АН-12
03:48
Турция вводит бустерную вакцинацию Pfizer
Все новости...