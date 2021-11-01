ОАСК просят рассудить, является ли Сытник агентом спецслужб США
Окружной административный суд Киева просят выяснить, есть ли в руководстве Национального антикоррупционного бюро агенты американских спецслужб.
Источник: пресс-служба ОАСК
Детали: Иск в суд направила общественная организация "Свідома Україна". Ответчиками указаны Служба безопасности Украины, Центр противодействия дезинформации при СНБО и Посольство США в Украине.
Заявитель просит суд признать противоправным отказ этих учреждений прокомментировать информацию, что в руководстве НАБУ работают агенты специальных служб США. В частности, в иске упоминают директора Артема Сытника и его первого заместителя Гизо Углаву.
Также в иске просят все перечисленные органы все же подтвердить или опровергнуть эту информацию.
В суде на данный момент решают, открывать ли производство по этому делу.
По данным YouControl, общественная организация "Свідома Україна" была зарегистрирована в 2016 году в г. Обухов, Киевской области. Среди учредителей Кубленко Юлия Вячеславовна и Малиновская Анна Борисовна, член Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Предыстория:
- Руководство НАБУ, в частности директор Артем Сытник, периодически заявляют, что на них оказываестя давление. В марте директора собирались уволить, приняв новый правительственный законопроект о НАБУ.
- В декабре 2020 года заместитель главы Офиса президента Олег Татаров грозился наказать Сытника "правовыми методами".