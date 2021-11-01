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Зеленский встретился в Британии с Меркель: обсудили энергетический кризис

Понедельник, 1 ноября 2021, 16:14
Зеленский встретился в Британии с Меркель: обсудили энергетический кризис
Владимир Зеленский общается с Ангелой Меркель в Глазго, фото с его аккаунта в Twitter

Президент Владимир Зеленский в Глазго встретился с Ангелой Меркель, покидающей пост канцлера Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства рассказал в Twitter.

"В ходе встречи у Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", - отметил Зеленский.

 

Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявляла, что канцлер Германии Ангела Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате до последнего дня пребывания в должности.

Кроме того, по словам Фельдгузен, Германия рассмотрит предложение Украины о дополнительном транзите газа по спецусловиям.

Темы: ЗеленскийМеркельВеликобритания
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