Зеленский встретился в Британии с Меркель: обсудили энергетический кризис
Президент Владимир Зеленский в Глазго встретился с Ангелой Меркель, покидающей пост канцлера Германии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства рассказал в Twitter.
"В ходе встречи у Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", - отметил Зеленский.
Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявляла, что канцлер Германии Ангела Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате до последнего дня пребывания в должности.
Кроме того, по словам Фельдгузен, Германия рассмотрит предложение Украины о дополнительном транзите газа по спецусловиям.