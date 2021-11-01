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Оккупанты открывали огонь четыре раза, потерь среди украинских бойцов нет - штаб ООС

Понедельник, 1 ноября 2021, 16:49
Оккупанты открывали огонь четыре раза, потерь среди украинских бойцов нет - штаб ООС
фото c сайтf Армія Inform

С начала суток 1 ноября украинские военные зафиксировали четыре нарушения режима тишины со стороны оккупантов.

Источник: вечерняя сводка пресс-службы штаба Операции Объединенных сил

Детали: Возле Новолуганского (Донецкая область) враг четырежды вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские военные открывали ответный огонь.

Украинская правда

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Темы: ООСвойна
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