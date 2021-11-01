Оккупанты открывали огонь четыре раза, потерь среди украинских бойцов нет - штаб ООС
Понедельник, 1 ноября 2021, 16:49
С начала суток 1 ноября украинские военные зафиксировали четыре нарушения режима тишины со стороны оккупантов.
Источник: вечерняя сводка пресс-службы штаба Операции Объединенных сил
Детали: Возле Новолуганского (Донецкая область) враг четырежды вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские военные открывали ответный огонь.
Украинская правда