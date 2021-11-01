Арахамии избрали нового первого зама
Понедельник, 1 ноября 2021, 19:20
Фракция "Слуга народа" проголосовала за назначение первым заместителем своего председателя Андрея Мотовиловца вместо Александра Корниенко.
Источник: спикер фракции Юлия Палийчук в Telegram
Прямая речь: "Андрей Мотовиловец избран первым заместителем председателя фракции "Слуга народа".
Детали: Такое решение фракция приняла на своем заседании в Киеве 1 ноября.
Предыстория: 19 октября Верховная Рада избрала Корниенко первым заместителем председателя Верховной Рады.
Украинская правда