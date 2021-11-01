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Арахамии избрали нового первого зама

Понедельник, 1 ноября 2021, 19:20
Арахамии избрали нового первого зама
Андрей Мотовиловец, фото с сайта "Слуги народа"

Фракция "Слуга народа" проголосовала за назначение первым заместителем своего председателя Андрея Мотовиловца вместо Александра Корниенко.

Источник: спикер фракции Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "Андрей Мотовиловец избран первым заместителем председателя фракции "Слуга народа".

Детали: Такое решение фракция приняла на своем заседании в Киеве 1 ноября.

Предыстория: 19 октября Верховная Рада избрала Корниенко первым заместителем председателя Верховной Рады.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаАрахамия Александр Корниенко Верховная Рада
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