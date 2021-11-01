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В самолете "Стамбул-Гамбург" умер мужчина с ковид, смерть заметили только после посадки

Понедельник, 1 ноября 2021, 23:50
AFP via Getty Images

На борту самолета Pegasus, следовавшего из Стамбула в Гамбург, умер пассажир, который был заражен коронавирусом.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Трагический инцидент произошел на прошлой неделе, но известно о нем стало только в понедельник.

Полиция предполагает, что 51-летний мужчина "умер во время полета". Самолет приземлился в Гамбурге в прошлую среду около 13:00. Когда пассажиры высадились, был обнаружен мужчины без признаков жизни.

"Этот человек летел один, он сидел у окна", - сказал представитель полиции. Возможно, у него были закрыты глаза, поэтому его смерть не была замечена во время полета, и его приняли за спящего. Кроме того, в самолете пассажиры летели в маске.

Также сообщается, что мужчина, по всей видимости, ранее серьезно болел. Коронеры обнаружили коронавирус при предварительном осмотре тела.

Полиция выясняет, как мужчина попал на борт самолета. Согласно правилам полета из зоны повышенного риска, к которым относится Турция, он должен был пройти предъявить негативный ПЦР-тест, свидетельство о выздоровлении или вакцинации.

Пока неясно, какие последствия будут для других пассажиров, нужно ли им будет находиться в карантине.

Темы: авиакоронавирусГерманияТурцияжертвы
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