Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В самолете "Стамбул-Гамбург" умер мужчина с ковид, смерть заметили только после посадки

Понедельник, 1 ноября 2021, 22:50
В самолете Стамбул-Гамбург умер мужчина с ковид, смерть заметили только после посадки
AFP via Getty Images

На борту самолета Pegasus, следовавшего из Стамбула в Гамбург, умер пассажир, который был заражен коронавирусом.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Трагический инцидент произошел на прошлой неделе, но известно о нем стало только в понедельник.

Полиция предполагает, что 51-летний мужчина "умер во время полета". Самолет приземлился в Гамбурге в прошлую среду около 13:00. Когда пассажиры высадились, был обнаружен мужчины без признаков жизни.

"Этот человек летел один, он сидел у окна", - сказал представитель полиции. Возможно, у него были закрыты глаза, поэтому его смерть не была замечена во время полета, и его приняли за спящего. Кроме того, в самолете пассажиры летели в маске.

Также сообщается, что мужчина, по всей видимости, ранее серьезно болел. Коронеры обнаружили коронавирус при предварительном осмотре тела.

Полиция выясняет, как мужчина попал на борт самолета. Согласно правилам полета из зоны повышенного риска, к которым относится Турция, он должен был пройти предъявить негативный ПЦР-тест, свидетельство о выздоровлении или вакцинации.

Пока неясно, какие последствия будут для других пассажиров, нужно ли им будет находиться в карантине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиакоронавирусГерманияТурцияжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
авиа
Чехия предоставит Украине вертолеты и поможет с подготовкой пилотов F-16
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Британия начнет подготовку украинских летчиков в августе
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: