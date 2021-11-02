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Кабмин систематически игнорирует победителей конкурсов на госслужбу – Bihus.Info

Вторник, 2 ноября 2021, 12:23

Кабинет министров часто игнорирует решения конкурсных комиссий в конкурсах на топовые должности в государстве, или же самая конкурсная комиссия устраняет кандидатов, которые не выгодны Офису президента.

Источник: журналисты Bihus.Info

Детали: Так происходило во время конкурсов по избранию руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Бюро экономической безопасности, а также членов НКРЭКУ.

На сайте Национального агентства по вопросам госслужбы заметно, что большинство топ-должностей в государстве постоянно объявляют повторные конкурсы.

Из ответа агентства на запрос журналистов становится ясно, что в большинстве случаев повторные конкурсы проходят из-за того, что орган, который должен выбрать из отобранных конкурсной комиссией победителей и назначить кого-то из них (преимущественно Кабмин) в течение 44 дней не делает этого. По законодательству в таком случае члены правительства объявляют повторный конкурс.

И пока конкурс не состоялся – Кабмин может назначить нужного человека, который будет возглавлять орган в статусе и.о.

Премьер-министр Денис Шмыгаль не стал называть конкретные причины, почему правительство не назначает того или иного чиновника.

В период, когда парламент временно отменил проведение конкурсов из-за объявленного в стране карантина, Кабинет министров без проблем нашел и назначил 91-го чиновника. А когда конкурсы возобновили – с назначениями снова начались проблемы.

Журналисты предполагают, что в правительстве пытаются "отсеять" кадры, которые по каким-то причинам не устраивают власть.

Есть конкурсы, на которых невозможно назначить повторный отбор, потому что это не предусмотрено законом.

Так, например, Кабмин уже дважды подряд провалил назначение членов тарифной комиссии НКРЭКУ. Сначала там отказались назначать Руслана Машляковского (который уже раньше работал в НКРЭКУ) или Константина Ущаповского (ранее работавшего в "Энергоатоме" и НЭК "Укрэнерго"), хотя по закону должны были выбрать одного из них.

Стенограмма заседания правительства свидетельствует о том, что назначать людей не хотел лично премьер Денис Шмыгаль.

Впоследствии Кабинет министров снова не назначил ни одного из избранных конкурсной комиссией кандидатов на еще одну вакантную должность в НКРЭКУ.

Конкурс в САП длится уже больше года и регулярно затягивается. Отборочная комиссия несколько раз срывала заседание, потому что часть ее членов, близких к функционерам из Офиса президента, просто не являлись на него.

В "Центре противодействия коррупции" убеждены, что причина в том, что в финал конкурса просто вышли не устраивающие Банковую кандидаты. Это, в частности, детектив НАБУ Александр Клименко, ранее занимавшийся делом заместителя председателя ОП Олега Татарова по делу с квартирными аферами "Укрбуда".

Ранее "Схемы" выяснили, что значительная часть конкурсной комиссии так или иначе пересекалась по работе с Татаровым.

Конкурс на руководителя БЭБ выиграл бывший глава налоговой милиции Вадим Мельник. Победителем его называли задолго до окончания конкурса.

Его конкурента на конкурсе – экс-секретаря СНБО Александра Данилюка – не допустили к конкурсу якобы из-за того, что его международный диплом не проверило украинское Министерство образования.

Темы: кадрыКабинет министров
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