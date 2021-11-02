Верещук пообещала проверить решения СНБО после назначения министром

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что хочет провести аудит решений СНБО после своего назначения министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Источник: Укринформ, ссылаясь на комментарий Верещук в кулуарах парламента

Прямая речь: "Одним из моих первых шагов будет проведение аудита законопроектов и законов, которые должны действовать, но почему-то не действуют, всех решений СНБО, введеных в действие указами президента, а также стратегии.

Я буду делать все, как меня учили в Академии государственного управления. Мы будем формировать задачи и ставить дедлайн".

Детали: Народный депутат добавила, что прежде всего речь идет о "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории". Согласно информации на сайте Офиса президента, стратегия была принята 11 марта на заседании СНБО и утверждена 24 марта указом президента.

Большая часть запланированных мероприятий в нем принадлежит к полномочиям МинТОТ, из которых 9 шагов должны быть выполнены до конца 2021 года.

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