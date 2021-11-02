Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский ввел санкции против причастных к российским "выборам" на оккупированных территориях

Вторник, 2 ноября 2021, 13:47
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский подписал 4 указа о введении экономических санкций в отношении причастных к проведению "выборов" в Госдуму России на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Источник: указы на сайте президента

Детали: В общем санкции введены в отношении 141 физического лица и 49 юридических лиц.

Среди физических лиц граждане Украины и России, а также люди, имеющие паспорта обеих стран.

В частности, трехлетние санкции введены против главы российского байкерского клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова, главы Севастопольской избирательной комиссии Сергея Даниленко, секретаря комиссии Екатерины Пырковой, начальника Управления ФСБ в оккупированном Крыму Леонида Михайлюка и пр.

Среди юридических лиц – компании, зарегистрированные в Крыму, России и субъектах РФ, а также "Следственный изолятор №1 в Симферополе".

Позже в Офисе президента уточнили "Украинской правде", что в отношении 121 физлица введены санкции в связи с выборами. А в отношении остальных физических и юридических лиц – за содействие оккупационным властям, не связанное с выборами.

Предыстория: 

  • 17 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что под санкции Украины попадут все причастные к проведению "выборов" в Госдуму России на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
  • В России 17-19 сентября прошли выборы в Думу.
  • Лидер пророссийских боевиков на оккупированной части Донецкой области Украины Денис Пушилин заявил, что для жителей ОРДО с российскими паспортами пустят 825 автобусов и 12 поездов, чтобы они смогли проголосовать на выборах в Госдуму РФ.
  • МИД Украины выразил протест и осудил противоправное проведения Россией выборов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к голосованию жителей ОРДЛО.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийсанкцииРосcиявиборы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Умер руководитель киевского театра на Подоле Виталий Малахов

Аваков рассказал, как СНБО вводил санкции: Папки за 5 минут до заседания и никаких доказательств

фото В Польше показали белорусских пограничников с инструментом для резки металлического забора

видео В Лавре митрополит Павел с "братьями" поскандалил с журналистами

фотоПутин и Лукашенко закрепили свой союз декретом

фотоУ водителя впервые забрали машину за неуплаченные штрафы

Все новости...
Зеленский
Зеленский встретился с Байденом в Глазго
Социология "Рейтинга" показала наибольшее доверие к Зеленскому
Свежие рейтинги: Зеленский лидирует с отрывом, Тимошенко в тройке
Последние новости
05:45
Канада будет прививать бустерной дозой ковид-вакцины жителей от 12 лет
04:46
США готовы заплатить $10 миллионов за информацию о хакерах, связанных с РФ
03:48
"Мы будем их наращивать" – Генштаб о беспилотниках Bayraktar
02:49
фотоОккупанты на Донбассе обстреляли КПВВ
01:55
Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал "харьковские соглашения" – "Схемы"
01:10
За месяц в Европе covid-заболеваемость выросла на 55%
00:35
Умер руководитель киевского театра на Подоле Виталий Малахов
00:16
Киев выпустил облигаций на 300 миллионов
00:05
Скандал в Лавре с журналистами: полиция возбудила производство
23:47
Главное из зарубежья: таблетки от COVID, помилование Саакашвили, "красная зона" для Украины
Все новости...