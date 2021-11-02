Зеленский ввел санкции против причастных к российским "выборам" на оккупированных территориях

Президент Владимир Зеленский подписал 4 указа о введении экономических санкций в отношении причастных к проведению "выборов" в Госдуму России на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Источник: указы на сайте президента

Детали: В общем санкции введены в отношении 141 физического лица и 49 юридических лиц.

Среди физических лиц граждане Украины и России, а также люди, имеющие паспорта обеих стран.

В частности, трехлетние санкции введены против главы российского байкерского клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова, главы Севастопольской избирательной комиссии Сергея Даниленко, секретаря комиссии Екатерины Пырковой, начальника Управления ФСБ в оккупированном Крыму Леонида Михайлюка и пр.

Среди юридических лиц – компании, зарегистрированные в Крыму, России и субъектах РФ, а также "Следственный изолятор №1 в Симферополе".

Позже в Офисе президента уточнили "Украинской правде", что в отношении 121 физлица введены санкции в связи с выборами. А в отношении остальных физических и юридических лиц – за содействие оккупационным властям, не связанное с выборами.

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