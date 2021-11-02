Зеленский ввел санкции против причастных к российским "выборам" на оккупированных территориях
Президент Владимир Зеленский подписал 4 указа о введении экономических санкций в отношении причастных к проведению "выборов" в Госдуму России на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
Источник: указы на сайте президента
Детали: В общем санкции введены в отношении 141 физического лица и 49 юридических лиц.
Среди физических лиц граждане Украины и России, а также люди, имеющие паспорта обеих стран.
В частности, трехлетние санкции введены против главы российского байкерского клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова, главы Севастопольской избирательной комиссии Сергея Даниленко, секретаря комиссии Екатерины Пырковой, начальника Управления ФСБ в оккупированном Крыму Леонида Михайлюка и пр.
Среди юридических лиц – компании, зарегистрированные в Крыму, России и субъектах РФ, а также "Следственный изолятор №1 в Симферополе".
Позже в Офисе президента уточнили "Украинской правде", что в отношении 121 физлица введены санкции в связи с выборами. А в отношении остальных физических и юридических лиц – за содействие оккупационным властям, не связанное с выборами.
Предыстория:
- 17 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что под санкции Украины попадут все причастные к проведению "выборов" в Госдуму России на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
- В России 17-19 сентября прошли выборы в Думу.
- Лидер пророссийских боевиков на оккупированной части Донецкой области Украины Денис Пушилин заявил, что для жителей ОРДО с российскими паспортами пустят 825 автобусов и 12 поездов, чтобы они смогли проголосовать на выборах в Госдуму РФ.
- МИД Украины выразил протест и осудил противоправное проведения Россией выборов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к голосованию жителей ОРДЛО.