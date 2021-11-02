Во вторник столичный транспорт будет работать дольше из-за футбола

2 ноября метро и ряд маршрутов наземного общественного транспорта Киева продолжат работу на 1 час в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский".

Источник: сайт Киевской администрации

Детали: Также сообщается, что возможно закрытие на вход станции "Олимпийская" перед началом матча (начало в 22:00) и после окончания игры – станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

На час дольше будут работать:

троллейбусы № 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамваи № 1-К, 8-К, 28;

автобусы в режиме маршрутного такси № 178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Также КГГА обещает обеспечить дежурство резервных автобусов, которые при необходимости будут задействованы на маршрутах № 33-Т, 55, 69, 99.

В мэрии напомнили, что с 1 ноября в Киеве проезд в общественном транспорте разрешен только при наличии отрицательного ПЦР-теста на Covid-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; "желтого" или "зеленого" Covid-сертификата; или документа об выздоровлении от коронавируса.

Предыстория: