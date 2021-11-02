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Стефанчук считает, что украинцам нужны "гетман как опора" и "справедливый парламент"

Вторник, 2 ноября 2021, 15:23
Фото с facebook-профиля Руслана Стефанчука

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук поддерживает нынешнюю парламентско-президентскую форму правления и выступает против концентрации власти в одном органе власти.

Источник: интервью Стефанчука изданию "ГОРДОН"

Прямая речь: "У Украины есть тяга к определенному гетманскому подходу в управлении государством. Должен быть гетман как опора. И должен быть парламент (или любое другое вече), принимающий справедливые решения. В Украине очень большой запрос на справедливость. Поэтому этот баланс власти, безусловно, уравновешивает все вопросы.

Украина – парламентско-президентская республика. Не спикерско-президентская. Не вицеспикерско-президентская. А именно парламентско-президентская. Так что на одной чаше весов находится весь парламент, со своими плюсами и минусами. Себя же ассоциирую с частью этого парламента, и являюсь одним из четырехсот пятидесяти… Я первый среди равных, но не первый над равными. Это важно осознавать".

Детали: Стефанчук говорит, что поддерживает действующей в Украине государственный строй – парламентско-президентскую форму правления.

Также председатель Рады считает, что на протяжении всех 30 лет Независимости в Украине искажают идею руководства парламентом.

В то же время Стефанчук сказал, что решения в государстве будут эффективны только тогда, когда их согласовывают народные депутаты, министры в Кабинете министров и профильные советники президента.

Предыстория:

  • В апреле этого года Стефанчук в качестве первого заместителя Главы ВРУ в интервью "Украинской правде" говорил, что "фракция (Слуга народа - УП) жива, пока выполняет программу Президента (Зеленского - УП)".
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил журналистам, что он "за жесткую президентскую республику".
  • В начале октября президент Зеленский на съезде его партии "Слуга народа" в Трускавце сказал, что "президентскую республику создавать не собирается".

Темы: Верховная Радаполитическая системапрезидентСтефанчук
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